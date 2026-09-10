siabit AG übernimmt die mobile Holzerfassungslösung MobiPolter 

Gebenstorf – Die siabit AG, Anbieterin der Forstbranchen-Software ForstControl, übernimmt die mobile Holzerfassungslösung MobiPolter und baut damit ihre Position als führende Schweizer Anbieterin für die Digitalisierung der Waldwirtschaft weiter aus. Gleichzeitig beteiligt sich die Raurica Wald AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit rund 8 Prozent an der siabit AG und nimmt Einsitz im Verwaltungsrat.

MobiPolter wird direkt in ForstControl integriert. Forstbetriebe, Forstunternehmer und Waldbesitzer erfassen und messen Holz damit künftig mobil im Wald — nahtlos verbunden mit Planung, Abrechnung und Auswertung in ForstControl, ohne Medienbrüche und ohne Drittsysteme. Die integrierte Lösung steht auf die Holzschlagsaison 2026/27 zur Verfügung; die Markteinführung erfolgt in der Deutschschweiz und der Romandie.

Damit bietet siabit als einzige Anbieterin in der Schweiz eine so breite gestützte und durchgängige Software für Forstbetriebe.

Strategische Partnerschaft mit einer der grössten Waldorganisationen der Schweiz

Mit der Raurica Wald AG gewinnt siabit eine Aktionärin, die tief in der Schweizer Waldwirtschaft verankert ist. Die Partnerschaft verbindet die Software-Kompetenz von siabit mit der forstlichen Praxis- und Marktkenntnis von Raurica und stärkt die Kapitalbasis für das weitere Wachstum. Raurica reiht sich damit in ein wachsendes Partnernetzwerk ein: ForstControl arbeitet bereits mit der Maschinenring (Schweiz) AG und der HSM Schweiz AG zusammen und verbindet damit Forsttechnik, Dienstleistung und Holzvermarktung auf einer gemeinsamen Plattform.

David Henzmann, Gründer ForstControl: «Wir bauen nicht einfach eine Software — wir bauen die grösste Plattform, die die Forstbranche je gesehen hat. Mit MobiPolter und der Partnerschaft mit Raurica verschmelzen die Holzerfassung im Wald und die Administration im Büro in einer einzigen Schweizer Lösung zusammen. Für unsere Kundinnen und Kunden heisst das weniger Doppelerfassung, weniger Fehler und mehr Zeit für den Wald.»

Stephan Rüdlinger, CEO Raurica Wald AG: «Wir sind froh, mit der siabit AG die richtige Betreiberin für MobiPolter gefunden zu haben. Als Organisation der Waldbesitzer, die selbst Holz vermarktet, war der Betrieb einer Erfassungssoftware für uns immer eine Doppelrolle. Mit der Integration in ForstControl können die Prozesse der Waldbewirtschaftung noch besser und effizienter gestaltet werden. Unser Praxiswissen bringen wir künftig als Aktionärin in die Weiterentwicklung ein.»

Mit der Übernahme verbessert sich die Ausgangslage für die Datenhoheit der Kundschaft: Die Daten der bisherigen MobiPolter-Nutzerinnen und -Nutzer lagen bis anhin bei der Raurica Wald AG, einer Organisation, die selbst in der Holzvermarktung tätig ist. Neu liegen sämtliche Kunden-, Lizenz- und Erfassungsdaten ausschliesslich bei der siabit AG als neutraler, spezialisierter Softwareanbieterin. Die Raurica Wald AG hat keinerlei Zugriff mehr auf diese Kundendaten. Weder als frühere Betreiberin noch in ihrer neuen Rolle als Aktionärin. Für bestehende ForstControl-Kundinnen und -Kunden ändert sich nichts an Vertrag, Ansprechpartnern oder Konditionen. Sichergestellt wird dies durch die technische und organisatorische Trennung der Systeme, das zertifizierte Informationssicherheits-Managementsystem der siabit AG (ISO 27001) sowie vertraglich verankerte Vertraulichkeits- und Ausstandspflichten auf Stufe Verwaltungsrat.

Ausblick

Die Kapitalerhöhung und die Übernahme von MobiPolter sind Teil der Wachstumsstrategie der siabit AG, deren Mehrheitsaktionärin die Henzmann Holding AG des Gründers und gelernter Forstwart David Henzmann ist. In den kommenden Monaten liegt der Fokus auf der Markteinführung der integrierten Holzerfassung in der Deutschschweiz und der Romandie. Parallel dazu baut siabit die ForstControl-Plattform gezielt in Bereichen aus, die sich Forstbetriebe und Forstunternehmen seit Langem wünschen — darunter die Sicherheitsdokumentation, ein branchenspezifischer Stellenmarkt und die Automatisierung zahlreicher administrativer Prozesse im Forstbetrieb. (siabit/mc/hfu)