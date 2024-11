Charme trifft auf Moderne: Welches Zuhause passt zu Ihnen?

Siegburg – Der Kauf einer Immobilie ist eine grosse Entscheidung, und oft steht man vor der Wahl: Altbau oder Neubau? Beide Optionen haben ihre Stärken und Herausforderungen und lassen sich weniger in „besser“ oder „schlechter“ einordnen als in „Was passt besser zu mir?“.

Berater, wie sie bei Baufi Deutschland zu finden sind, können bei der Auswahl der passenden Finanzierung für den Kauf einer Neubau- oder Bestandsimmobilie unterstützen.

Ein Zuhause mit Geschichte oder ein Neuanfang?

Wenn Sie durch die Räume eines Altbaus gehen, spüren Sie oft eine besondere Atmosphäre. Hohe Decken, kunstvoller Stuck und Parkettböden erzählen von vergangenen Zeiten und verleihen dem Raum eine Tiefe, die sich nicht so leicht kopieren lässt. Bestandsimmobilien haben ihren eigenen Charakter – doch dieser Charakter kann auch Herausforderungen mit sich bringen. Manchmal ist der erste Winter ein kleiner Schock, wenn die Heizkosten ungewohnt hoch ausfallen, und alte Leitungen oder Heizungen fordern früher oder später Aufmerksamkeit und eine Investition in die Zukunft.

Ein Neubau hingegen ist wie ein unbeschriebenes Blatt. Sie betreten eine Immobilie, in der keine Ecken zugig sind und deren Energieverbrauch durch modernste Technik niedrig gehalten wird. Dank durchdachter Grundrisse und Materialien, die höchsten energetischen Standards entsprechen, spüren Sie die Effizienz, bevor überhaupt die erste Heizperiode kommt. Allerdings braucht auch ein Neubau seine persönliche Note – etwas, das Sie und Ihre Familie hineinbringen müssen, um dem Haus Leben und Wärme zu geben. Die Räume sind nach Ihren Vorstellungen aufgeteilt, vielleicht wurde die Küche sogar genau dort platziert, wo Sie es wollten. Der Neubau schenkt Ihnen die Möglichkeit eines Neuanfangs, der vom ersten Tag an massgeschneidert ist.

Kosten: Was zählt am Ende wirklich?

Finanziell sind die beiden Varianten ebenfalls unterschiedlich – und das nicht nur auf den ersten Blick. Bestandsimmobilien wirken in vielen Städten attraktiver, besonders wenn sie in beliebten Vierteln liegen und der Quadratmeterpreis günstiger ist. Doch Vorsicht: Die verlockend niedrigen Kaufpreise täuschen manchmal über die späteren Renovierungskosten hinweg. Eine Heizung, die den Winter nicht mehr gut übersteht, oder Fenster, die die Kälte durchlassen, können schnell teuer werden. Wer sich für eine Bestandsimmobilie entscheidet, sollte auch diese eventuellen Nachbesserungen im Blick haben.

Bei einem Neubau dagegen fallen höhere Anfangskosten an, die erst einmal abschreckend wirken können. Doch bedenken Sie: Die Betriebskosten sind hier von Anfang an niedriger, da moderne Neubauten so konzipiert sind, dass die Heiz- und Stromkosten minimal bleiben. Für Familien, die langfristig planen und nicht ständig mit neuen Kosten überrascht werden möchten, kann dies ein grosses Plus sein. Auch die Sicherheit, dass in den ersten Jahren kaum Wartungskosten anfallen, verschafft Planungssicherheit – etwas, das gerade heute für viele Familien wichtig ist.

Gestaltungsspielraum und das eigene Zuhause schaffen

Wie viel Freiraum benötigen Sie, um sich wohlzufühlen? Diese Frage ist ein guter Kompass, wenn es um die Wahl zwischen Altbau und Neubau geht. Bei einem Altbau kauft man eine Struktur, die oft unveränderbar ist. Der Grundriss steht fest, und grössere Umbauten sind nicht immer möglich. Dennoch lässt sich mit einigen Änderungen und viel Kreativität auch aus einem älteren Zuhause ein wahrer Schatz machen. Farben, Möbel und Dekorationen können einen Altbau in eine besondere Mischung aus Alt und Neu verwandeln, die viele Menschen lieben.

Ein Neubau dagegen bietet gestalterische Freiheit – oft schon während der Bauphase. Die Aufteilung der Räume, die Auswahl der Materialien und die Ausstattung lassen sich in einem Neubau nach persönlichen Wünschen und Bedürfnissen gestalten. Sie bestimmen, wie Ihre Wohnräume aussehen, und können dabei die neuesten Materialien und Designs wählen. Das Ergebnis ist ein Raum, der ganz auf Sie und Ihre Familie abgestimmt ist und bereits ab dem ersten Tag „Ihr Zuhause“ ist.

Energie und Nachhaltigkeit – ein langfristiger Faktor

In Zeiten steigender Energiekosten und wachsender Umweltbewusstheit spielt die Energieeffizienz eine immer grössere Rolle. Ein Altbau mit seinen dicken Mauern mag zwar charmant wirken, doch häufig zeigt er sich in Sachen Energieverbrauch weniger sparsam. Zwar können Modernisierungen – etwa durch bessere Fenster und Heizungen – die Kosten senken, aber das erfordert eine zusätzliche Investition.

Ein Neubau hingegen ist meist von vornherein energieeffizient gebaut, mit innovativen Heizsystemen und exzellenten Dämmmaterialien. Für diejenigen, die sich keine Gedanken über hohe Energiekosten machen möchten und auch den Umweltaspekt im Blick haben, bietet der Neubau eine langfristig nachhaltige Lösung. Sie wissen, dass die Immobilie den neuesten Standards entspricht und auch in Zukunft kostensparend bleibt.

Kaufnebenkosten – der oft vergessene Zusatzaufwand

Ob Alt- oder Neubau – Kaufnebenkosten fallen bei jeder Immobilie an und sollten bei der Budgetplanung nicht übersehen werden. Sie belaufen sich meist auf 8 bis 15 % des Kaufpreises und beinhalten:

Grunderwerbsteuer : Diese einmalige Steuer variiert je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 % des Kaufpreises.

: Diese einmalige Steuer variiert je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 % des Kaufpreises. Notarkosten und Grundbucheintragung : In Deutschland muss jeder Kaufvertrag notariell beglaubigt werden, und die Eintragung ins Grundbuch schlägt mit etwa 1,5 bis 2 % des Kaufpreises zu Buche.

: In Deutschland muss jeder Kaufvertrag notariell beglaubigt werden, und die Eintragung ins Grundbuch schlägt mit etwa 1,5 bis 2 % des Kaufpreises zu Buche. Maklerprovision : Diese beträgt oft 3 bis 7 % des Kaufpreises, je nach Region und Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer.

: Diese beträgt oft 3 bis 7 % des Kaufpreises, je nach Region und Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer. Erschliessungs- und Sonderkosten beim Neubau: Wer neu baut, muss gegebenenfalls Erschliessungskosten einplanen, wenn das Grundstück noch nicht vollständig erschlossen ist. Auch die Wahl individueller Ausstattungen kann Zusatzkosten verursachen.

Finden Sie das Zuhause, das zu Ihnen passt

Der Unterschied zwischen einem Neubau und einer Bestandsimmobilie ist mehr als nur eine Frage der Kosten – er ist eine Frage des Lebensstils und der Prioritäten. Ein Altbau bietet Persönlichkeit und Geschichte, während ein Neubau Effizienz und Modernität mitbringt. Welches Zuhause letztlich das richtige für Sie ist, hängt davon ab, ob Sie lieber in einem gewachsenen Umfeld leben möchten oder die Idee eines perfekt auf Sie zugeschnittenen Neuanfangs reizvoll finden. Schliesslich ist ein Haus nicht nur eine Investition, sondern ein Ort, an dem das Leben stattfinden soll – und in dem Sie sich wirklich zu Hause fühlen. (baufi/mc/hfu)