Altendorf SZ/Zürich – Der Textilhersteller Climatex schliesst sich dem Netzwerk Circular Clothing an. Damit intensiviert das Unternehmen aus Altendorf sein Engagement für die Kreislaufwirtschaft.

Climatex hat sich dem Netzwerk Circular Clothing aus Zürich angeschlossen. Wie es in einer Linkedin-Mitteilung des in Altendorf ansässigen Herstellers von Textilwaren aus rezyklierten textilen Materialien heisst, wolle man Kräfte, Wissen und Erfahrungen bündeln, um Textilien durch die Kreislaufschaft eine Zukunft zu verschaffen.

Mit patentierten Cradle-to-Cradle-Technologien könne man nicht nur gebrauchten Textilwaren ein neues Leben geben, sondern auch einen deutlichen Beitrag zur Senkung von CO2-Emissionen leisten, heisst es in einer Mitteilung von Circular Clothing.

Climatex rezykliert gebrauchte Textilien und stellt aus dem Material Garne und Stoffe für Kleidung, Wohnraumtextilien oder Sitztextilien in öffentlichen Verkehrsmitteln her. Mit dem Konzept, Alttextilien in natürliche und technische Rohstoffe zu trennen und wieder in den Wirtschaftskreislauf einzuführen, will das Unternehmen seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Textilwirtschaft leisten. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE)