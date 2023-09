Cognizant: «KI ist das mächtigste Werkzeug unserer Zeit»

Statement von Babak Hodjat, CTO für AI bei Cognizant

„Generative KI ist das mächtigste Werkzeug, das wir derzeit haben, um die grössten Probleme unserer Zeit zu lösen. Oder andersherum gesagt: um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen schneller zu erreichen. Daten wirklich für uns zu nutzen, effizienter zu werden und damit letztlich im Kleinen die richtigen Entscheidungen zu treffen, die auch das grosse Ganze verbessern helfen – das ist der spannende Ansatz von ‚AI for good‘. Er betrifft Unternehmen ebenso wie einzelne Gesellschaften und die ganze Menschheit.

Die Aufgabe von Führungskräften in Wirtschaft und Politik wird es in den kommenden Jahren sein, den technologischen, ethischen und ökonomischen Rahmen zu setzen, damit KI als Orientierungshilfe für Entscheidungen zum Guten genutzt wird. Dabei dürfen sie Risiken wie Datenschutz, diskriminierende KI-Modelle und KI-Halluzinationen nicht aus den Augen verlieren. Denn obwohl generative KI heute schon viel leistet, kratzen wir erst an der Oberfläche dessen, was möglich sein wird, etwa in der Medizin, der Forschung, der Mobilität oder beim Klimaschutz.

Was es für eine risikoärmere generative KI der Zukunft braucht: Eine gut trainierte KI mit den richtigen Wertesystemen und präzise formulierten Anforderungen an die KI. Dann ist das Einzige, was uns zurückhält, die Grenze unserer eigenen Vorstellungskraft.“ (Cognizant/mc/ps)