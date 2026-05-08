Colliers Switzerland: Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 65 in Zürich vollvermietet

Zürich – Colliers Switzerland und die Intercity Group haben die historische Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 65 in Zürich vollständig vermietet.

Im Auftrag der Eigentümerin übernahm die Intercity-Gruppe die Vermarktung der letzten Büroflächen sowie der beiden Wohnungen. Colliers Switzerland vermietete die insgesamt 410 m2 umfassenden Büroflächen auf den ersten beiden Geschossen, während die Intercity Immobilien AG die Wohnungen in den oberen Geschossen in der Erstvermietung vermarktete.

Die historische Liegenschaft befindet sich in bester Lage in einer der bedeutendsten Einkaufs- und Geschäftsachsen der Schweiz. Bereits 2024 konnte Colliers Switzerland die traditionsreiche Schweizer Uhrenmarke Longines als Mieterin für die Retail-Flächen im Erdgeschoss gewinnen.

Aktuell sind folgende Retail-, Büro- und Wohnflächen vermietet:

378 m2 Retail-Fläche im Erdgeschoss

ca. 204 m2 Bürofläche im 1. Obergeschoss

ca. 206 m2 Bürofläche im 2. Obergeschoss

136 m2 sowie 144 m2 Wohnfläche in den Obergeschossen 4 und 5

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