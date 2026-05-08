10 Jahre Satellite Office in Zürich: Premium-Arbeitsräume an der Bahnhofstrasse

Zürich – Vor zehn Jahren eröffnete der Premium-Workspace-Anbieter Satellite Office aus Deutschland seinen ersten Standort in Zürich. Was 2016 mit einer unternehmerischen Überzeugung begann, ist heute eine feste Grösse im hochwertigen Workspace-Segment der Stadt: ein repräsentativer Arbeitsort im denkmalgeschützten Haus Gryffenberg an der Bahnhofstrasse 10 – am Paradeplatz, ein Business Hot-Spot mitten im Herzen Zürichs.

Als Gründerin und CEO Anita Gödiker sich für den Standort entschied, galt Zürich bereits als einer der stabilsten und wirtschaftlich prosperierendsten Märkte Europas. „Zürich steht für Substanz, Verlässlichkeit und internationale Strahlkraft. Diese Werte passen zu unserem Verständnis von Arbeit und Unternehmertum“, sagt Gödiker. Mit der Immobilie an der Bahnhofstrasse wurde aus der strategischen Marktentscheidung eine konkrete Vision: ein Business Center, architektonischen Charme, modernes Design, höchste Servicequalität und persönliche Betreuung verbindet, immer diskret.

Auffällig ist die langfristige Bindung vieler Unternehmen an den Standort. „Während flexible Workspace-Angebote in vielen Märkten von vergleichsweise hoher Fluktuation geprägt sind, zeigt sich in der Schweiz ein anderes Bild: Rund 30 Prozent unserer Kunden sind seit Beginn dabei“, so Gödiker.

Dr. Renate von Grüningen von der Alibera AG ist bereits seit der Eröffnung vor zehn Jahren Kundin. „Mich haben von Anfang an die hochwertigen Büroräume, das freundliche Team und der Service überzeugt. Auch nach zehn Jahren arbeite ich hier sehr gern – meine Kunden schätzen die zentrale Lage und die professionelle Atmosphäre.“

Heute betreibt Satellite Office in der Schweiz drei Standorte – zwei in Zürich sowie einen in Genf – mit insgesamt rund 3’000 Quadratmetern Workspace, davon etwa 1’900 Quadratmeter in Zürich. 45 Büros befinden sich in Zürich, 67 inklusive Genf. Der Standort in der Bahnhofstrasse umfasst rund 650 Quadratmeter und zählt damit zu den kleineren Standorten von Satellite Office. Gerade diese überschaubare Grösse ermöglicht jedoch eine besonders persönliche Atmosphäre und eine enge Betreuung der Kundinnen und Kunden.

Ein besonderes architektonisches Highlight des Standorts ist die Dachterrasse mit Blick über die Zürcher Altstadt, den Zürichsee und die umliegenden Berge – ein Rückzugsort über den Dächern der Stadt, der den repräsentativen Charakter der Adresse unterstreicht.

Mit dem Jubiläum blickt Satellite Office auf zehn Jahre Entwicklung im Herzen Zürichs zurück. Der Standort an der Bahnhofstrasse hat sich dabei als feste Grösse im Netzwerk des Unternehmens etabliert. Anlässlich dieses Meilensteins lud Satellite Office geladene Gäste aus Wirtschaft, Kundenkreis und Partnernetzwerk zu einer rauschenden Jubiläumsfeier in das denk-malgeschützte Haus Gryffenberg ein – ein Abend, der die besondere Atmosphäre des Standorts ebenso würdigte wie die langjährigen Beziehungen, die hier entstanden sind. (SO/mc/hfu)