Colliers Switzerland: NEURA Robotics als neue Ankermieterin für das Intercityhaus gewonnen

Zollikon / Zürich – Colliers Switzerland erzielt einen bedeutenden Vermietungserfolg in Zürich: Mit der Robotik-Herstellerin Neura Robotics Switzerland AG (NEURA Robotics) zieht ein international tätiges Hightech-Unternehmen ins Intercityhaus an der Zollikerstrasse 141 ein. Das Zürcher Seefeld wird damit zum Schweizer Entwicklungsstandort für humanoide Robotik.

Colliers Switzerland hat im Auftrag der Eigentümerschaft rund 1’800 Quadratmeter Ausstellungs- und Bürofläche im Intercityhaus an NEURA Robotics vermietet. 600 Quadratmeter sind bereits bezogen, weitere 1’200 Quadratmeter folgen ab Februar und Juni. Mit dem Bezug dieser Flächen übernimmt NEURA Robotics die Rolle der Ankermieterin.

Am neuen Standort will das Hightech-Unternehmen aus Metzingen (Deutschland) Forschung, Entwicklung sowie Partnerkooperationen im Bereich Physical AI vorantreiben. Ein besonderer Fokus liegt auf der ganzheitlichen Entwicklung des humanoiden Roboters 4NE1 (übersetzt: for anyone).

«Das Zürcher Seefeld ist einer der dynamischsten und internationalsten Bezirke der Stadt und ein wichtiger Deeptech-Hotspot, der von seiner unmittelbaren Nähe zu den Robotics Labs der ETH und führenden Forschungsinstitutionen profitiert», begründet David Reger, Gründer und CEO von NEURA Robotics, den Standortentscheid. Er ergänzt: «Die Lage im Seefeld verbindet hervorragende Infrastruktur mit hoher Lebensqualität – ein Aspekt, der auch die Unternehmensphilosophie «We serve humanity» widerspiegelt.» Der neue Standort soll künftig eine Heimat für Teams aus Entwicklung, Operations, Partnermanagement und Customer Experience werden. (Colliers Switzerland/mc/ps)

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz und Pfäffikon / SZ. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne.