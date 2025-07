Colliers Switzerland: Retailfläche an der Sihlstrasse 20 in Zürich an Opia GmbH vermietet

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin Swiss Prime Site Immobilien AG konnte Colliers Switzerland eine 140 m2 grosse Fläche an das Modegeschäft Opia GmbH vermieten.

Colliers Switzerland wurde von der Eigentümerin SPS mit der Vermarktung einer Retailfläche an der Sihlstrasse 20 in Zürich beauftragt. Als Mieterin der Fläche, die sich im EG und UG der Liegenschaft befindet, wurde die Opia GmbH gewonnen. Der für sein ausgewähltes Mode-, Schmuck- und Beautysortiment bekannte Zürcher Concept Store hat bereits einen Standort in der Europaallee. Die neue Filiale an der Sihlstrasse 20, unweit der Bahnhofstrasse, wird im vierten Quartal 2025 eröffnet. (Colliers Switzerland/mc/ps)

