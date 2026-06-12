Darum sind Faultiere so faul

Die langsamsten Säugetiere des Planeten haben endlich eine Ausrede: Es liegt an den Genen. Die Erkenntnis könnte auch für den Menschen nützlich sein.

Sie schlafen bis zu 15 Stunden am Tag und bewegen sich wie in Zeitlupe. Geschadet hat es ihnen nicht. Faultiere leben seit etwa 30 Millionen Jahren auf der Erde. Ein internationales Forschungsteam hat nun mittels einer vollständigen Genomsequenzierung Hinweise darauf gefunden, warum der Stoffwechsel der Tiere so extrem langsam ist. Die Ergebnisse könnten den Weg zu weiteren Forschungen zu Stoffwechselerkrankungen und zum Alterungsprozess bei anderen Säugetieren ebnen.

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