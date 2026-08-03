Trauer um «Pferdeflüsterer» Monty Roberts

Er brachte Reitern bei, Pferden ohne Gewalt zu begegnen. Nun ist Monty Roberts mit 91 Jahren gestorben. Ob der Film «Der Pferdeflüsterer» tatsächlich von seiner Geschichte inspiriert wurde, bleibt allerdings umstritten.

Der wohl bekannteste Pferdeflüsterer der Welt ist tot: Monty Roberts ist am 31. Juli im Alter von 91 Jahren auf seiner Farm im kalifornischen Solvang gestorben. Das bestätigte seine Tochter Debbie in der Nacht zu Montag. Seine Ehefrau Patricia soll US-Medien zufolge bis zu seinem letzten Atemzug an seiner Seite gewesen sein.

Lesen Sie den ganzen Artikel bei NTV.de