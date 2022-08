Die Kontinente entstanden mit einem grossen Knall

Überbleibsel an der Erdkruste liefern Hinweise darauf, warum es auf der Erde Kontinente gibt. Fachleute sehen Parallelen zum Aussterben der Dinosaurier.

Die Theorie, Meteoriteneinschläge könnten verantwortlich für die Entstehung der Kontinente sein, ist nicht neu – Forschungsergebnisse der Curtin University wollen nun aber endlich Belege dafür geliefert haben.

Prozesse, die letztendlich die Kontinente gebildet haben, hätten mit riesigen Meteoriteneinschlägen begonnen, wird Hauptautor Tim Johnson vom geowissenschaftlichen Forschungsinstitut der Universität in einer Mitteilung zu der Studie zitiert. Die Einschläge seien «ähnlich denen, die für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich waren», hätten aber Milliarden von Jahre früher stattgefunden.

«Durch die Untersuchung winziger Kristalle des Minerals Zirkon in Gesteinen aus dem Pilbara-Kraton in Westaustralien, dem am besten erhaltenen Überbleibsel der alten Erdkruste, haben wir Beweise für diese riesigen Meteoriteneinschläge gefunden», sagte Johnson der Mitteilung zufolge. Die Arbeit wurde in der Zeitschrift «Nature» veröffentlicht.

