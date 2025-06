Laser-Stromversorgung aus der Ferne geglückt

Arlington – Katastrophengebiete und mobile militärische Stellungen können dank einer Technologie der Defense Advanced Research Projects Agency bald drahtlos mit Strom aus der Ferne versorgt werden, um beispielsweise Kommunikationsstrukturen aufzubauen. Die Forscher haben erstmals 800 Watt über eine Entfernung von 8,6 Kilometern übertragen. Der Energiefluss konnte bei den Versuchen im Bundesstaat New Mexico 30 Sekunden lang aufrechterhalten werden, heisst es.

Rekorde deutlich übertroffen

Bisherige Rekorde für die Übertragung einer nennenswerten elektrischen Leistung per Laser lagen bei 230 Watt über 1,7 Kilometer für 25 Sekunden und einer geringeren, aber nicht exakt bezifferten Leistung über 3,7 Kilometer. «Es steht ausser Frage, dass wir alle bisher gemeldeten Demonstrationen der optischen Energieübertragung in Bezug auf Leistung und Entfernung absolut übertroffen haben», sagt «POWER»-Programm-Manager Paul Jaffe. POWER steht für «Persistent Optical Wireless Energy Relay». Der Wirkungsgrad liegt bei 20 Prozent.

Diese Tests, die als «POWER Receiver Array Demo» bezeichnet werden, sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum langfristigen Ziel des POWER-Programms, Energie sofort von einem Ort, an dem sie leicht erzeugt werden kann, an jeden Ort zu übertragen, an dem sie benötigt wird. Der Empfänger ist ein Raum mit einer kleinen Öffnung, durch die der Laserstrahl aus der Ferne eintritt, sodass nach dem Eintritt nur sehr wenig Licht entweicht. Im Inneren trifft der Laser auf Parabolspiegel, die den Strahl auf Dutzende von Solarzellen leitet, die die Lichtenergie in Strom umwandeln.

Übertragung von zehn Kilowatt

Der Laserstrahl kann sowohl von Quellen am Boden als auch in der Luft abgeschossen werden. Bei einer luftgestützten Bedienung des Empfängers wird der Laserstrahl auf dem Boden erzeugt und zu einem Spiegel geleitet, der an einem Ballon oder einer Drohne befestigt ist. Dort wird er zum Ziel, umgeleitet. Ziel ist es, zehn Kilowatt über eine Entfernung von 200 Kilometern zu transportieren. (pte/mc/ps)

