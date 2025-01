Dieser Himmelskörper ist kein Asteroid, sondern ein Tesla Roadster

Verwechslung im Weltall: Ein PR-Coup von SpaceX-Boss Elon Musk aus dem Jahr 2018 hat für Verwirrung gesorgt. Forschende finden das wenig amüsant.

Am 2. Januar gab das Minor Planet Center (MPC) am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, bekannt, man habe einen ungewöhnlichen Asteroiden entdeckt. Die Umlaufbahn von 2018 CN41 war auffällig: Das Objekt kam bis auf weniger als 240.000 Kilometer an die Erde heran, was es zu einem erdnahen Objekt (NEO) machte – also einem, das überwacht werden sollte, da es potenziell eines Tages mit unserem Heimatplaneten kollidieren könnte.

Nur wenige Stunden später vermeldete das Team des MPC: 2018 CN41 wird wieder aus den Aufzeichnungen gelöscht. Es ist kein Asteroid, sondern ein Tesla Roadster.

