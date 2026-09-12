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Dunkle Materie: Ein erstes Signal aus der Schattenwelt?
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Dunkle Materie: Ein erstes Signal aus der Schattenwelt?

Dunkle Materie: Ein erstes Signal aus der Schattenwelt?
Ein Ring Dunkler Materie (blaue Struktur) umhüllt einen Galaxienhaufen. Die Verteilung der Dunklen Materie wurde am Computer anhand von Modellen errechnet und dann über ein Foto des Hubble-Weltraumteleskops gelegt. (Bild: dpa / FAZ)
Von moneycab

Die Dunkle Materie ist ein seltsamer Stoff. Aus ihr besteht der überwiegende Teil der gesamten Materie im Universum, 85 Prozent. Überall soll sie sein. Sie soll Galaxien geformt haben und deren Bewegungen beeinflussen. Und doch hat kein Astronom die mysteriöse Materieform bislang direkt beobachten können. Denn sie ist völlig unsichtbar, selbst für die leistungsfähigsten optischen Teleskope. Sie sendet kein Licht aus, absorbiert es aber auch nicht. Allein über ihre Gravitationswirkung auf normale Materie macht sich die rätselhafte Schattenwelt des Kosmos bemerkbar.

Obwohl nach wie vor nicht klar ist, woraus die Dunkle Materie besteht, bevorzugt die Mehrheit der Physiker sogenannte «Weakly Interacting Massive Particles» (Wimps) als Erklärung – schwere Teilchen, die nicht mit normaler Materie wechselwirken. Gelegentlich könnte es aber vorkommen, dass ein Wimp-Teilchen mit einem Atomkern kollidiert, wobei Energie etwa in Form von Strahlung freigesetzt wird. Mit zahlreichen unterirdischen Experimenten versucht man, auf diese Weise der Wimps habhaft zu werden, allerdings ohne Erfolg. Bis jetzt.

Denn Forscher des Dunkle-Materie-Experiments «Lux Zeplin» (kurz LZ), das seit einigen Jahren im Sanford-Untergrundlabor in South Dakota in Betrieb ist, haben nun einen möglichen Fahndungserfolg vermeldet. In dem mit zehn Tonnen flüssigen Xenons gefüllten Tank habe man ein Signal gemessen, das von einem Wimp-Teilchen stammen könnte, welches mit einem Xenonkern kollidiert sei. Überrascht hat die Forscher die hohe Energie des Rückstosses, den der Atomkern im Zuge der Kollision mitbekommen hat, was für ein massives Dunkle-Materie-Teilchen sprechen würde, das durch den Detektor geflogen ist.

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