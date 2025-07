ECCUS baut unterirdische Räume unter bestehenden Industriegebäuden oder alternativ genutztem Land

Renens – Die Industrie findet zunehmend Wege, um vorhandene Flächen besser zu nutzen. ECCUS vermarktet nun seine ECO-Caverne, eine standardisierte Infrastrukturlösung, die im Design-and-Build-Verfahren als Komplettlösung für nachhaltige unterirdische Räume unter bestehenden Industriegebäuden oder unter bestimmten Bedingungen auch unter Flächen, die für andere Zwecke wie Landwirtschaft vorgesehen sind, eingesetzt werden kann. Der Abschluss eines Vertrags mit einem Schweizer Energieversorger im Wert von 36 Millionen Franken bestätigt die Innovationskraft von ECCUS.

Die wasserdichte ECO-Caverne beeinträchtigt die Landnutzungskennzahlen nicht und bleibt oberirdisch vollständig unsichtbar. Die Entwicklung des Designs und behördliche Genehmigung der Lösung dauerte vier Jahre — eine Zeit, in der ECCUS bereits Einnahmen durch Beratungsleistungen erzielte.

36-Millionen-Franken-Auftrag gesichert

Die Marktnachfrage nach der Innovation von ECCUS wurde kürzlich durch einen Auftrag über 36 Millionen Franken eines grossen Schweizer Energieversorgers für drei ECO-Cavernes bestätigt. Dies ist eine Antwort auf die aktuellen Herausforderungen des Marktes: In der Schweiz wird Industriefläche immer knapper. Strenge Umweltauflagen, hohe Bodenpreise und langwierige Genehmigungsverfahren stehen einer steigenden Nachfrage nach Lagerflächen gegenüber — getrieben unter anderem durch den E-Commerce und das Ende der Just-in-Time-Logistik.

Unterirdische Erweiterung bestehender Gebäude

Gerade in der Schweiz, wo Land begrenzt und der Umweltschutz tief verankert ist, bietet ECCUS eine zukunftsweisende Lösung: Die ECO-Caverne schafft neuen Raum in 30 Metern Tiefe — ohne zusätzliche Bodenfläche zu beanspruchen. So steigt die Flächeneffizienz, wertvoller Boden wird geschont und die Kapitalrendite verbessert.

Energieeffizient und temperaturstabil

Die ECO-Caverne besteht aus Schichtbeton und einem wasserdichten Verbundstoff. Sie wird über zwei Schächte und einen kurzen Verbindungstunnel erschlossen und kann unter bestehenden Gebäuden errichtet werden. Dank der natürlichen Isolierung des Gesteins bleibt die Temperatur konstant, wodurch Heizkosten überflüssig und die Kühlkosten reduziert werden. Im Betrieb verursacht die ECO-Caverne bis zu 70 Prozent weniger CO₂-Emissionen als eine vergleichbare Lagerhalle.

Vielseitige Nutzung – vom Lager bis Datenzentrum

Die modularen, unterirdischen Räume eignen sich für zahlreiche Anwendungen, bei denen keine dauerhafte menschliche Präsenz erforderlich ist. Mögliche Einsatzbereiche sind unter anderem Rechenzentren, Logistikzentren, Lager, automatisierte Produktionsanlagen, Batterie- oder Wärmespeicher, Weinkeller, Regenwasserrückhaltebecken, Lager für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Kunstdepots, Archive und vieles mehr.

Modulare Lösung mit Fixpreis – schnelle Genehmigung

ECCUS bietet drei standardisierte Grössen an und deckt sämtliche Leistungen von der ersten Analyse bis zur Fertigstellung zu einem festen Pauschalpreis ab. Die unterirdischen Strukturen mit standardisiertem Design und ohne dauerhafte oberirdische Bauwerke umgehen viele der typischen Hürden bei der Genehmigung.

“Mit der ECO-Caverne® entwickeln wir Industrie- und Grundstücksprojekte in der dritten Dimension. So schaffen wir dringend benötigten Raum, ohne zusätzliche Landfläche zu beanspruchen. ECCUS bietet nachhaltige Alternativen für Industrieflächen – effizient, kostengünstig und nahezu unsichtbar“, sagt Andrew Bourget, CEO von ECCUS.

Viel Potenzial in der Schweiz

Die ECO-Caverne kann in vielen Regionen des Schweizer Mittellands gebaut werden, wo die geologischen Formationen in geringer Tiefe optimal sind und der Bau mit minimalem technischem Aufwand möglich ist. Die Technologie basiert auf Erfahrungen aus dem Bau von Metrostationen unter historischen Gebäuden in Paris — und eröffnet nun neue Möglichkeiten für die unterirdische Verdichtung in der Schweiz. (mc/pg)