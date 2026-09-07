Eine Adresseingabe genügt: PORT macht Entwicklungspotenzial von Liegenschaften sichtbar

Luzern – Die PORT Real Estate Development AG lanciert eine KI-gestützte digitale Plattform, die das Entwicklungspotenzial von Grundstücken und Liegenschaften innert Sekunden sichtbar macht. Die Eigentümerschaft erhält nach der Eingabe einer Adresse sämtliche Angaben, die bisher nur mit aufwändigen Abklärungen bei mehreren Stellen zu erfahren waren: Zonenzugehörigkeit, baurechtliche Rahmenbedingungen, zentrale Kennzahlen und das realistische Entwicklungspotenzial einer Liegenschaft, inklusive 3D-Visualisierung.

Die Plattform verbindet dafür Zonenpläne, kommunale Bau- und Nutzungsordnungen, Kataster- und Gebäudedaten sowie Marktdaten zu einer auch für Laien einfach verständlichen Ersteinschätzung.

Wer wissen will, was auf dem eigenen Grundstück baulich möglich ist, muss Zonenplan, Bau- und Nutzungsordnung, Katasterauszug und Gebäudedaten einzeln beschaffen und zueinander in Beziehung setzen. Der aufwändige Prozess ist für private Eigentümerschaften fachlich anspruchsvoll und zeitintensiv. Die Plattform von PORT erledigt dies in einem einzigen Schritt. Sie liest die für die Parzelle geltenden Vorschriften, berechnet die Ausbau-Reserve – die zusätzlich realisierbare Fläche – ordnet sie im Marktumfeld ein und zeigt das Ergebnis als 3D-Modell. Aus verstreuten Daten wird so eine Faktenbasis, die für Laien verständlich ist und Fachleuten als Gesprächsgrundlage dient. Wer tiefer gehen will, kann eine ausführliche Potenzialanalyse beziehen oder direkt das Gespräch mit PORT suchen.

Grundlage der Analyse sind geprüfte Datenquellen: öffentliche Geodaten von Swisstopo, kantonale und kommunale Bau- und Zonenordnungen, statistische Daten sowie Markt- und Standortdaten von Wüest Dimensions, die über eine Schnittstelle direkt in die Modelle einfliessen.

Carlo Früh, Delegierter des Verwaltungsrates von PORT: «Bisher brauchte es Fachwissen, Zeit und Zugang zu unterschiedlichsten Quellen, um zu wissen, was ein Grundstück hergibt. Mit unserer Plattform genügt eine Adresse, und Eigentümer sehen in Sekunden, welches Potenzial in ihrer Liegenschaft steckt. Was daraus wird, entscheiden sie selbst.»

Beitrag zur Innenentwicklung und zu bezahlbarem Wohnraum leisten

PORT ist Immobilienentwicklerin mit Fokus auf bezahlbaren Wohnraum bei unternutzten Parzellen. Die Plattform ist dafür der Ausgangspunkt: Sie zeigt, wo in bestehenden Quartieren zusätzlicher Wohnraum entstehen kann, ohne neues Land zu beanspruchen. Weist die Analyse relevantes Potenzial aus, stehen der Eigentümerschaft drei Wege offen: die Liegenschaft an PORT verkaufen, ein Projekt gemeinsam mit PORT entwickeln oder – wenn PORT nicht der passende Partner ist – über ausgewählte Dritte eine Anschlusslösung finden. So leistet PORT einen Beitrag zur Innenentwicklung und zu einem grösseren Angebot an zeitgemässem Wohnraum in den Agglomerationen.

Frederic Königsegg, CEO Real Estate: «Bezahlbarer Wohnraum entsteht nicht auf der grünen Wiese, sondern dort, wo Infrastruktur, Anschluss und Nachbarschaft bereits vorhanden sind. Die Plattform hilft, diese Orte systematisch zu finden – für uns als Entwicklerin ebenso wie für die Eigentümerschaft.» (PORT/mc/hfu)