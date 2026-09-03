Privera AG übernimmt per 1. Januar 2027 das Immobilienbewirtschaftungsgeschäft der BDO AG
Per 1. Januar 2027 übernimmt die Privera AG das Immobilienbewirtschaftungsgeschäft der BDO AG. Mit der Übernahme erweitert Privera ihr Bewirtschaftungsportfolio um rund 250 Kundenmandate und stärkt gleichzeitig ihre Präsenz im Mittelland.
Im Rahmen der Übernahme wechseln rund 23 Mitarbeitende beziehungsweise 21 Vollzeitstellen zur Privera AG. Die Mitarbeitenden der bisherigen BDO Standorte Bern, Zürich und Wetzikon werden künftig von den Privera-Niederlassungen in Gümligen und Wallisellen aus tätig sein.
Gleichzeitig mietet die Privera AG einen Teil der bestehenden Büroräumlichkeiten von BDO in Solothurn. Damit ist Privera ab 2027 wieder mit einer eigenen Niederlassung in Solothurn vertreten und stärkt ihr Niederlassungsnetz im Mittelland gezielt.
Die Übernahme schafft für die Kundinnen und Kunden Kontinuität in der Bewirtschaftung und verbindet die Erfahrung und das Know-how der bisherigen BDO Mitarbeitenden mit den Strukturen, Dienstleistungen und Ressourcen der Privera AG. Der rechtliche Übergang des Bewirtschaftungsgeschäfts erfolgt per 1. Januar 2027. (Privera/mc/hfu)
|Über die Privera AG
Die Privera AG ist ein führender unabhängiger Immobiliendienstleister mit 15 Niederlassungen in der ganzen Schweiz. Das Unternehmen legt hohen Wert auf Qualität und entwickelt seine Dienst-leistungen, Prozesse und Systeme kontinuierlich weiter. Dabei investiert die Privera AG gezielt in ihre Mitarbeitenden sowie in moderne und effiziente Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden.
Seit 2024 ist die Privera AG Teil der finnischen PHM Group, einem inter-nationalen Immobilien-Dienstleistungs-Konzern. Die Mission der PHM Group ist es, sich um Menschen zu kümmern, indem sie deren Wohn- und Arbeits-umgebung in gutem Zustand hält. Der Konzern vereint führende lokale Unternehmen, die gemeinsame Werte teilen: Unternehmergeist, Fairness und Verantwortung.
Die PHM Group verbindet die Nähe und Kompetenz lokal verankerter Unter-nehmen mit den Ressourcen und Möglichkeiten einer internationalen Gruppe – und bietet damit das Beste aus beiden Welten.