Privera AG übernimmt per 1. Januar 2027 das Immobilienbewirtschaftungsgeschäft der BDO AG

Per 1. Januar 2027 übernimmt die Privera AG das Immobilienbewirtschaftungsgeschäft der BDO AG. Mit der Übernahme erweitert Privera ihr Bewirtschaftungsportfolio um rund 250 Kundenmandate und stärkt gleichzeitig ihre Präsenz im Mittelland.

Im Rahmen der Übernahme wechseln rund 23 Mitarbeitende beziehungsweise 21 Vollzeitstellen zur Privera AG. Die Mitarbeitenden der bisherigen BDO Standorte Bern, Zürich und Wetzikon werden künftig von den Privera-Niederlassungen in Gümligen und Wallisellen aus tätig sein.

Gleichzeitig mietet die Privera AG einen Teil der bestehenden Büroräumlichkeiten von BDO in Solothurn. Damit ist Privera ab 2027 wieder mit einer eigenen Niederlassung in Solothurn vertreten und stärkt ihr Niederlassungsnetz im Mittelland gezielt.

Die Übernahme schafft für die Kundinnen und Kunden Kontinuität in der Bewirtschaftung und verbindet die Erfahrung und das Know-how der bisherigen BDO Mitarbeitenden mit den Strukturen, Dienstleistungen und Ressourcen der Privera AG. Der rechtliche Übergang des Bewirtschaftungsgeschäfts erfolgt per 1. Januar 2027. (Privera/mc/hfu)