Epic Suisse mit höheren Mietzinseinnahmen nach 9 Monaten

Zürich – Epic Suisse hat in den ersten neun Monaten 2025 die Mieteinnahmen gesteigert. Zudem nahm der Portfoliowert der Immobiliengesellschaft seit Jahresanfang zu.

Der Gesamtertrag belief sich laut einer Mitteilung vom Dienstag auf 51,1 Millionen Franken (Vorjahr 50,5 Mio). Diese Zahl umfasst die Mieterträge sowie die übrigen Erträge.

Unter Einbezug der kürzlich fertiggestellten Projekte PULSE und Campus Leman Gebäude C2 belaufen sich die Gesamteinnahmen für den aktuellen Berichtszeitraum auf 52,0 Millionen. Epic habe hier zwei weitere Mietverträge unterzeichnet und weitere Verhandlungen seien im Gange.

Der Nettoinventarwert (IFRS NAV) belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 827 Millionen Franken gegenüber 820 Millionen per Ende 2024.

Den Marktwert des Portfolios bezifferte das Unternehmen auf 1,66 Milliarden Franken, nach 1,61 Milliarden per Ende 2024. Die grosse Mehrheit davon machten mit 1,483 Milliarden die operativen Anlageliegenschaften aus, während der Wert der in Entwicklung oder im Bau befindlichen Anlageliegenschaften 176 Millionen betrug.

Die gesamten Bankschulden beliefen derweil sich per Ende September auf 678 Millionen Franken nach 662 Millionen per Ende 2024.

Einen Ausblick auf das laufende Jahr gibt das Unternehmen nicht ab. (awp/mc/pg)