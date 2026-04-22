Peach Property auch 2025 in den roten Zahlen

Zürich – Peach Property steckt trotz strategischer Fortschritte weiterhin in den roten Zahlen. Im laufenden Jahr will sich das Immobilienunternehmen weiter auf die Verbesserungen des Portfolios konzentrieren.

Unter dem Strich verbleibt ein zumindest deutlich kleinerer Verlust von 41,2 Millionen Euro, nach einem hohen Fehlbetrag von 200,5 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vor Steuern betrug das Minus 47,2 Millionen Euro (VJ -176,9 Mio).

Anfang März hatte Peach Property bereits Eckdaten bekannt gegeben, daher ist der Mietertrag von insgesamt 108 Millionen Euro keine grosse Überraschung mehr. Im Strategic Portfolio stiegen die Netto-Mieteinnahmen auf vergleichbarer Basis um 4,5 Prozent auf 82,8 Millionen. Der Leerstand im Strategic Portfolio auf Basis von Wohneinheiten sank auf 3,8 Prozent, im gesamten Portfolio lag er bei 5,2 Prozent.

FFO I am oberen Ende der Ziel-Spanne

Der sogenannte FFO I (Funds from Operations) liegt mit 17,7 Millionen am oberen Ende der angepeilten Spanne von 16 bis 18 Millionen. Der Marktwert des Bestandsportfolios lag per Ende 2025 trotz der Verkäufe mit 1,93 Milliarden Franken minimal über Vorjahr. Der Verschuldungsgrad (LTV) betrug per Ende 2025 49,2 Prozent.

Die Portfolio-Strategie bleibe unverändert, heisst es weiter. Entsprechend sollen nicht-strategische Bestände schrittweise veräussert werden, um Liquidität für Investitionen im Kernportfolio sowie zur weiteren Entschuldung zu realisieren.

Zudem gebe es Mietsteigerungspotenziale die genutzt werden sollen – damit werde ein Like-for-like-Mietwachstum im Strategic Portfolio um rund 6 Prozent angestrebt. Dies soll durch einen Abbau des Leerstands in Höhe von 2,0 Prozent sowie ein Mietenwachstum in Höhe von 4,0 Prozent erreicht werden. Mittelfristig bleibe das Ziel, den LTV auf unter 45 Prozent zu senken. (awp/mc/pg)