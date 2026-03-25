ETH Zürich weiterhin weltbeste Hochschule in den Erdwissenschaften

Zürich – In 16 Disziplinen rangiert die Hochschule unter den weltweit zehn besten. Neben den Erdwissenschaften ist sie auch in Architektur, im Bauingenieurwesen und den Umweltwissenschaften hervorragend platziert. Das sind die neuen Ergebnisse des «QS World University Rankings» nach Fächern.

Die ETH Zürich bestätigt ihre weltweite Spitzenposition: Zum siebten Mal in Folge schneidet sie im «QS World University Ranking nach Fächern» in den folgenden drei Fachgebieten als beste Hochschule der Welt ab: Erd- und Meereswissenschaften, Geologie sowie Geophysik. Das Ranking wird jährlich von der britischen Analysefirma Quacquarelli Symonds (QS) erstellt.

Auch in weiteren Disziplinen ist die ETH hervorragend aufgestellt. Gegenüber dem letztjährigen Ranking haben sich die Umweltwissenschaften stark verbessert: von Platzierungen im Bereich 7 und 8 in den vergangenen Jahren auf neu Platz 4. Auch in der Architektur und dem Bauingenieurwesen belegt die ETH Platz 4. Nachdem die ETH in den Materialwissenschaften im letztjährigen Ranking kurzzeitig aus den Top 10 gefallen ist, ist sie nun wieder auf Platz 10 vertreten. In der Disziplin «Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz» reicht es hingegen nicht mehr ganz für einen Rang in den Top 10 (letztes Jahr Platz 8, neu Platz 11).

Damit rangiert die ETH Zürich weiterhin in 16 Fachbereichen unter den weltweit zehn besten Hochschulen. (ETH/mc)