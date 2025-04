Eurizon: Erdöl – Ein willkommener Preisrückgang

Trumps Wahlsieg in den USA wurde ab Ende 2024 zu einem belastenden Faktor für den Ölpreis, da die neue Regierung fest entschlossen war, die Inflationsflamme durch eine gezielte Senkung der Energiepreise zu ersticken. Nach einem anfänglichen Anstieg im Jahr 2025 – bedingt durch Sanktionen gegen Russland und ein raues Winterklima in den USA – fiel der Ölpreis wieder zurück und erreichte ein ähnliches Niveau wie zu Beginn des Jahres 2022. Mitte März lag der WTI bei rund 67 US-Dollar pro Barrel, der Brent bei etwa 70 US-Dollar.

Nach mehreren Abwärtskorrekturen für das Jahr 2024 bleiben die OPEC-Prognosen zur Ölnachfrage seit Februar stabil:

Für 2025 wird eine tägliche Nachfrage von 105,2 Mio. b/d erwartet – ein Anstieg um 1,4 Mio. b/d gegenüber dem Vorjahr. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht hingegen von einer Nachfrage in Höhe von 103,9 Mio. b/d im Jahr 2025 aus – ein jährlicher Zuwachs von 1,0 Mio. b/d. Bei einem geschätzten Angebot von 103,3 Mio. b/d würde dies zu einem durchschnittlichen Überschuss von 0,6 Mio. b/d führen. Allerdings wies die IEA kürzlich darauf hin, dass die ab April erwarteten Produktionssteigerungen der OPEC+ in den kommenden Monaten zu einem Angebotsüberschuss von bis zu 1,4 Mio. b/d führen könnten – mit entsprechendem Abwärtsdruck auf den Ölpreis.

Die OPEC+ hatte die Förderquoten Ende 2022 gekürzt und im Jahr 2023 zwei weitere Massnahmen ergriffen: eine Reduktion um 1,65 Mio. b/d im April und 2,2 Mio. b/d im November, ergänzt durch eine zusätzliche freiwillige Drosselung durch Saudi-Arabien und weitere Mitgliedstaaten. Die aktuellen Produktionssteigerungen der OPEC+ führen schrittweise zur Rücknahme der im November 2023 beschlossenen Kürzungen. Dies entspricht einer Gesamterhöhung von 2,2 Mio. b/d, die über mehrere Monate hinweg bis September 2026 umgesetzt wird.

Die tatsächlichen Produktionsmengen unterscheiden sich klar zwischen den Gründungsmitgliedern der OPEC und den Ländern, die seit der Erweiterung zur OPEC+ im Jahr 2016 dazugehören:

Die Gründungsmitglieder der OPEC haben ihre Fördermengen fast durchgehend unterhalb der offiziellen Quoten gehalten und damit zur Stützung der Preise beigetragen.

Die Länder der erweiterten OPEC+-Gruppe haben dagegen häufig mehr Öl produziert, als ihnen gemäss den Vereinbarungen zugewiesen war.

Beim Blick auf die Gesamtzahl der OPEC+ – Länder mit Förderquoten zeigt sich, dass die tatsächliche Produktion im Vergleich zum Niveau von Anfang 2024 leicht gesunken ist – während Saudi-Arabien seine zusätzlichen freiwilligen Produktionskürzungen schrittweise reduziert hat.

Theoretisch sollte die OPEC+-Produktion in den kommenden Monaten ansteigen. Das derzeitige tatsächliche Produktionsniveau liegt jedoch bereits um 0,3 Mio. b/d über dem im April bestätigten Pfad der schrittweisen Erhöhungen, die bis September 2026 abgeschlossen sein sollen.

Eine tatsächliche Steigerung der OPEC+- Produktion würde die Glaubwürdigkeit des bestehenden Quotensystems untergraben. Gleichzeitig könnte ein dadurch wahrscheinlicher Preisverfall der OPEC ermöglichen, Marktanteile zurückzugewinnen – was im Einklang mit den rückläufigen Preiszielen der US-Regierung unter Trump stehen dürfte.

Die Ölförderung in den USA ist in den vergangenen Jahren auf ein Allzeithoch von fast 14 Mio. b/d gestiegen und dürfte laut Prognosen der IEA weiter zunehmen. Ein Risiko ergibt sich jedoch aus der sinkenden Rentabilität vieler US-Produzenten: Sollte der Ölpreis auf 45–50 US-Dollar pro Barrel fallen, könnte der Anreiz für Investitionen in neue Bohrlöcher wegfallen – was mittelfristig zu einer Verlangsamung des Angebotswachstums führen würde. (Eurizon/mc/ps)

Eurizon