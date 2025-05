Eurizon: Kreditauswahl bleibt auch 2025 ein wichtiger Faktor

Von Massimo Spadotto, Head of Credit Strategies bei Eurizon

Die Kreditmärkte starteten 2025 in ein günstiges Umfeld und knüpften damit an den insgesamt positiven Trend des Vorjahres an. Allerdings haben jüngste Äusserungen der US-Regierung neue Unsicherheitsfaktoren geschaffen, die insbesondere bei den Kreditspreads zu einer Phase erhöhter Volatilität führen könnten.

Die Fundamentaldaten bleiben insgesamt solide – die Unternehmensbilanzen sind widerstandsfähig und die Liquiditätslage weiterhin stark –, doch die Sensibilität der Anleger gegenüber exogenen Faktoren wie der Zinsentwicklung und geopolitischen Spannungen hat zugenommen. Darüber hinaus senden die „Zinsdeckungsquoten“ je nach Sektor und Rating unterschiedliche Signale, was eine detailliertere Risikobewertung erforderlich macht.

Steigende Bewertungen eröffnen Chancen

Trotz der in den letzten Wochen gestiegenen Spreads sind die Renditen von Unternehmensanleihen aus selektiver Sicht weiterhin attraktiv. Insbesondere die gestiegenen Bewertungen haben in zuvor komprimierten Segmenten wieder einige Chancen eröffnet. Allerdings dürfte das positive technische Element eines knappen Primärangebots allein nicht ausreichen, um die steigenden Risiken auszugleichen. Ein aktiver und vorsichtiger Ansatz in Bezug auf Spread-Duration und Qualität wird 2025 von entscheidender Bedeutung sein.

Vermeidung unerwarteter Bonitätsverschlechterungen

Hochverzinsliche Anleihen bleiben ein attraktiver Teilmarkt, allerdings nicht mehr auf breiter Basis. Die jüngste Zunahme der Volatilität hat deutlich gemacht, dass die Auswahl der Emittenten nach ihrer Bonität nun der entscheidende Faktor für die Performance ist. Wir bevorzugen Anleihen mit soliden Fundamentaldaten, geringer Verschuldung und transparenten Cashflows. Kurze Laufzeiten und strenge Kreditauflagen sind zu wichtigen Parametern geworden.

Der auf einer strengen Fundamentalanalyse basierende Ansatz des „Credit Picking“ bleibt unser Hauptansatz. In diesem unsicheren Umfeld ist es entscheidend, unerwartete Verschlechterungen der Bonität zu vermeiden. Wir glauben, dass der Wert heute in der Kombination aus Branchenvisibilität, solider Unternehmensführung und privilegiertem Zugang zu den Kapitalmärkten liegt.

Weiterer Fokus auf B-Ratings im Hochzinsbereich

In einem Umfeld, in dem die Äusserungen der Fed und des Weissen Hauses zu selektiven, aber deutlichen Spreadausweitungen geführt haben, beobachten wir Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten und vorzeitigen Rückzahlungsoptionen mit Interesse. Wir bevorzugen weiterhin Wertpapiere mit B-Rating, haben jedoch unser Engagement im CCC-Segment vorsichtiger revidiert und beschränken uns auf Sonderfälle mit klaren Katalysatoren für eine Heraufstufung.

US-Markt vs. europäischer Markt

Der US-Hochzinsmarkt wurde von den Auswirkungen der jüngsten fiskalischen und regulatorischen Massnahmen stärker getroffen, wobei die Spreads stärker reagierten. Der europäische Markt bietet trotz seiner strukturellen Komplexität derzeit ein besseres Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite. Wir verfolgen daher einen taktischeren Ansatz für den US-Markt und eine stärker bottom-up orientierte Auswahl in Europa.

Sektoren: Automobil, AT1 und Technologie

Der Automobilsektor bietet weiterhin selektive Chancen, erfordert jedoch eine genaue Beobachtung der Margen und Rohstoffkosten sowie der Entwicklungen im Bereich der Zölle. AT1-Aktien bleiben aufgrund ihres Renditeprofils attraktiv, erfordern jedoch ein sorgfältiges Risikomanagement und eine gründliche Auswahl der Emittenten. Der Technologie- und Satellitensektor ist zwar attraktiv, unterliegt jedoch einer höheren Volatilität und sollte hinsichtlich des Engagements mit äusserster Selektivität angegangen werden. (Eurizon/mc/ps)

