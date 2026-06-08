Pelé-Index: Schönes Spiel, hässliche Renditen

Von Jordy Hermanns, Portfolio Manager bei Aegon Asset Management

Seit 1998 haben globale Aktien eine Rendite von +678% erzielt. Börsennotierte Fussballvereine hingegen -11%.

Um die Aktienperformance börsennotierter Fussballvereine zu bewerten, haben wir den Pelé-Index entwickelt, benannt zu Ehren des legendären brasilianischen Fussballers. Wir haben die historische Performance des Pelé-Index simuliert, indem wir alle europäischen Fussballvereine mit börsennotierten Aktien seit 1998 einbezogen haben.

Der Index wird nach den in unserem ersten Bericht aus dem Jahr 2024 dargelegten Standardmethodikregeln berechnet. In der Saison 2025–2026 erzielte der Pelé-Index eine Rendite von +0,4 %, verglichen mit einer Rendite von +27 % für globale Aktien und +17 % für europäische Aktienmärkte. Das bedeutet, dass der Pelé-Index in dieser Saison um -27 % hinter dem globalen Aktienindex zurückblieb.

Die schwachen Renditen in der Saison 2025–2026 sind kein Einzelfall. Seit der Auflegung des Pelé-Index im Jahr 1998 hat der Index eine Gesamtrendite von -11 % erzielt. Dies steht in krassem Gegensatz zu der Rendite von +678 % des globalen Marktes im gleichen Zeitraum. Um das in Fussballbegriffen auszudrücken: Während die globalen Aktien den Champions-League-Pokal in die Höhe reckten, schied der Pelé-Index bereits in der Qualifikationsrunde aus – gegen eine Mannschaft, von der man noch nie gehört hat, auf einem schlammigen Platz, im Regen.

Ergebnisse nach Spielende

In der Saison 2025–2026 erzielte der Pelé-Index eine Rendite von +0,4 %, gegenüber einer Rendite von +27 % für die globalen Märkte und +17 % für die europäischen Aktienmärkte. Der FC Porto lieferte mit einer bemerkenswerten Rendite von +213 % die stärkste Börsenperformance. SS Lazio ist mit einer Rendite von +76 % der Zweitplatzierte der Saison 2025–2026.

Der FC Manchester United, der grösste Bestandteil des Pelé-Index, verzeichnete einen Kursanstieg von +44 %. Der FC Juventus – der zweitgrösste Bestandteil – verzeichnete negative Renditen. Nach dem nur sechsten Platz in der Serie A verzeichnete die Aktie von „La Vecchia Signora“ eine Rendite von -35 % und blieb damit deutlich hinter dem FTSE MIB zurück. Mit -36 % ist dies der zweit schlechteste Wert im Index.

Zusammensetzung des Pelé-Index

Der Pelé-Index umfasst derzeit 18 Unternehmen. Der Index enthält die Meister mehrerer nationaler Ligen: Galatasaray (Türkei), Aarhus GF (Dänemark), FC Porto (Portugal) und Celtic FC (Schottland). Manchester United FC ist mit einer Marktkapitalisierung von knapp über 3 Milliarden Euro der grösste Bestandteil, gefolgt von Juventus FC und Fenerbahçe SK. Bemerkenswert ist, dass unter den grossen europäischen Fussballligen die spanische LaLiga derzeit nicht im Pelé-Index vertreten ist. Insgesamt sind 9 Ligen im Index vertreten. Die kombinierte Marktkapitalisierung des Pelé-Index beläuft sich auf 7,1 Milliarden Euro, was nur einen Bruchteil des globalen Aktienmarktes ausmacht, der insgesamt etwa 100 Billionen Euro umfasst. Dies verdeutlicht, dass Aktien von Fussballvereinen eine echte Nische darstellen.

VAR-Check: Lohnt sich der Sieg?

Wir keinen starken Zusammenhang zwischen Spielergebnissen und Aktienrenditen. Auch in der Saison 2025–2026 finden wir anhand der Ergebnisse in internationalen Wettbewerben keine Hinweise auf einen solchen Zusammenhang. Überdurchschnittliche Ergebnisse in internationalen Spielen gingen nicht mit höheren Aktienrenditen einher. Somit bleibt unsere frühere Schlussfolgerung bestehen: Siege sind gut für die Fans, aber nicht unbedingt für die Aktionäre.

Fazit: Abpfiff

Da sich die Fussballsaison 2025–2026 dem Ende zuneigt, haben wir die Performance des Pelé-Index überprüft. In dieser Saison blieb der Index um 27 Prozentpunkte hinter dem breiteren Aktienmarkt zurück. Wir bekräftigen die Schlussfolgerung aus dem letzten Jahr: Börsennotierte Fussballvereine waren in der Vergangenheit eine schwierige Anlage. Es scheint eine grundlegende Diskrepanz zwischen den Zielen der Aktionäre (Wertmaximierung) und den Prioritäten der Fussballvereine (Spiele gewinnen) zu bestehen. Die anhaltende Underperformance des Pelé-Index verdeutlicht eine strukturelle Diskrepanz zwischen Erfolg auf dem Spielfeld und der Schaffung von Shareholder Value. Daher sind börsennotierte Fussballvereine (Fussballaktien) für die meisten Anlageportfolios weiterhin ungeeignet.

Mit den Worten von Johan Cruyff: „Ik ben geen dief van mijn eigen portemonnee“ – „Ich bin kein Dieb meiner eigenen Brieftasche.“ Das ist ein Gedanke, den man sich merken sollte, insbesondere wenn man Investitionen in Fussballaktien in Betracht zieht. Das schöne Spiel verdient Ihr Herz. Ihr Anlageportfolio verdient Ihre Vernunft.

(Quelle: Aegon AM)

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