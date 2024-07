Eurizon: Verlangsamung ja, Verlangsamung nein

Nach einem ersten Halbjahr, das durch über den Erwartungen liegende makroökonomische Daten gekennzeichnet war, genügten ein paar weniger starke Zahlen, um die Debatte über die Möglichkeit einer zweiten Jahreshälfte zu eröffnen, die durch eine Verlangsamung der Weltwirtschaft und insbesondere der US-Wirtschaft gekennzeichnet sein könnte.

Das zentrale Szenario geht von einer Fortsetzung des Expansionszyklus aus, ohne dass eine besondere Tendenz zur Verlangsamung besteht. Zwar hat die US- Wirtschaft ihre Wachstumsbeschleunigung 2022/2023 abgeschlossen, die ihrerseits die letzte Phase der Anpassung nach der Corona-Pandemie darstellt, doch befindet sie sich nun in einer stabilen Wachstumsphase. Sie hat die Überschüsse des Aufschwungs nach der Pandemie vollständig aufgefangen.

Corona und die Zeit danach hatten zu einer noch nie dagewesenen makroökonomischen Volatilität geführt. Anfang 2022 lag die US-Wirtschaft nahe der Nulllinie, zog dann aber im Laufe des Jahres 2023 wieder an und scheint sich inzwischen in einer stabilen Wachstumsphase bei normaler Geschwindigkeit zu befinden (durchschnittlich 2,0 %/2,5 % pro Jahr). Die Rückkehr zu einem „normalen“ Zustand der US- Wirtschaft lässt sich am Arbeitsmarkt ablesen. Der Aufschwung nach Corona hatte zu einem nie zuvor gesehenen Wachstumsüberschuss (und einer Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften) geführt.

Dieser Überschuss erklärt weitgehend das Aufflackern der Inflation im Jahr 2022.

Ein Überschuss, der zwei Jahre dauerte, um aufgefangen zu werden (und dieser Prozess ist noch nicht vollständig abgeschlossen). Die Prognosen einer Rezession für die US- Wirtschaft im Jahr 2023, die durchschlagend widerlegt wurden, hatten eine Verlangsamung, die frühere Überschüsse beseitigte, mit einem Abstieg unter die „Wasseroberfläche“ gleichgesetzt. Das gilt für den Wiederaufbau in der Vergangenheit, aber die Frage ist jetzt: Verliert die US-Wirtschaft an Fahrt und läuft Gefahr, unter die „Wasseroberfläche“ zu fallen? Bislang gibt es dafür keine Anzeichen. Von den vier Arbeitsmarktindikatoren (NFP, ADP, HH-Umfrage, Anträge auf Arbeitslosenhilfe) zeigt nur einer (HH-Umfrage) Anzeichen von Schwäche. Es ist jedoch zu beachten, dass die HH-Umfrage sehr volatil ist und in der Vergangenheit die wenigsten zuverlässigen Daten zur Beschäftigung lieferte.

Die Kluft zwischen der HH-Umfrage und den anderen Indikatoren verdient Aufmerksamkeit, kann aber nicht als eindeutiger Beweis für eine Konjunkturabschwächung in den USA gesehen werden.

Ändert man den Blickwinkel, so stellt man fest, dass es den amerikanischen Verbrauchern immer noch sehr gut geht. Der Verbrauch hat sich nicht mehr beschleunigt, was gut für die Eindämmung der Inflation ist. Es gibt jedoch keine Anzeichen für eine Trendwende. Die Faktoren, die das verfügbare Einkommen bestimmen, weisen darauf hin, dass sich das Beschäftigungswachstum nach der extremen Volatilität zu Beginn der Corona-Pandemie beruhigt hat, während die Reallohnentwicklung nach dem Aufflammen der Inflation positiv war. Die Gesamtheit der Beschäftigungs- und Lohnentwicklungen zeigt ein Realeinkommen, das ein Konsumwachstum von 2 % pro Jahr tragen kann. Dies entspricht der Reisegeschwindigkeit der US-Wirtschaft, die bereits im Zyklus vor Corona bestand.

Auch andere Indikatoren, wie z. B. Umfragen zum Vertrauen in die Unternehmen, bestätigen das Bild einer gesunden US-Wirtschaft.

Es sollte angemerkt werden, dass die Vertrauensumfragen viele mit dem Abschwung zwischen 2021 und 2023 in die Irre geführt hatten. Zahlreiche Rezessionsprognosen, die sich später als falsch erwiesen, gründeten auf diesen Abschwung. Da es sich bei den Vertrauensumfragen um Diffusionsindikatoren handelt, geben sie nur den Trend, nicht aber die Intensität des Phänomens an. Und tatsächlich war die Richtung der Wirtschaft im Zeitraum 2021/23 eine Abwärtsbewegung; allerdings in einer Auffangphase von Überschüssen und nicht in einer echten Verlangsamung. Nach dem Abbau der Übertreibungen kehren die Vertrauensindikatoren nun zu ihrer gewohnten Rolle zurück und zeigen, dass die US-Wirtschaft auf eine Verlängerung des Wirtschaftszyklus zusteuert. Um genau zu sein, deuten die jüngsten Anzeichen auf eine Verbesserung im Dienstleistungsbereich hin. Bestätigt sich dies, würde dies darauf hindeuten, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin in einer expansiven Phase befindet.

Wird die Beobachtung auf allgemeine Variablen ausgedehnt, bestätigt die Diagnose, dass der expansive Zyklus anhält. Die Schwäche des Welthandels in den Jahren 2022/23 wurde fälschlicherweise als Vorwegnahme einer Rezession gedeutet. Dabei handelte es sich wiederum um die Abfederung der Überschüsse des Aufschwungs nach Corona. Die Überschüsse sind jetzt abgebaut worden, und der Weltmarkt kehrt zu einem moderaten Wachstum zurück. Gerade in der Eurozone, wo der Konjunkturzyklus hinter dem der USA zurückzubleiben scheint, holt das Wachstum gerade in diesen Monaten auf und erreicht wieder sein normales Tempo, nachdem es Ende 2023 fast bei Null gelegen hatte.

In der Eurozone ist die Auswirkung der rückläufigen Inflation auf die Reallöhne sehr stark und spiegelt die negativen Auswirkungen der steigenden Inflation wider.

Das Reallohnwachstum geht einher mit einer immer noch positiven, wenn auch mässigen Beschäftigungsentwicklung nach dem Post-Corona-Boom. Die Kombination dieser beiden Faktoren – Beschäftigung und Reallöhne – könnte den Verbrauch sehr stark unterstützen. Bisher waren die europäischen Verbraucher konservativer als die amerikanischen, und auch dieses Mal dürften sie einen Teil ihrer neugewonnenen Kaufkraft einsparen. Trotzdem sprechen die wirtschaftlichen Fundamentaldaten für eine Erholung in der Eurozone. (Eurizon/mc/ps)

Eurizon