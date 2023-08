EWS organisiert Elektroverteilung von Galliker neu

Ibach – Das Elektrizitätswerk Schwyz (EWS) hat das Ausbauprojekt für die Stromversorgung der Galliker Transport AG fertiggestellt. Es umfasste die Planung und Montage der Elektroverteilung, eine Photovoltaikanlage, Ladestationen für Lastwagen und Beratungsleistungen.

EWS hat laut einer Medienmitteilung für Galliker eine Photovoltaikanlage installiert und Ladestationen für die Lastwagen des Transportunternehmens mit Sitz in Altishofen montiert. Ausserdem zeichnete EWS für die Planung des Elektroschemas, die Montage vor Ort sowie Beratungsleistungen verantwortlich. Das Ausbauprojekt wird vom lokalen Energieversorger CKW mit Drittgeschäften koordiniert.

Die gesamte Elektroverteilung hat den Angaben zufolge einen Nennstrom von 3200 Ampere sowie ein Eckfeld und mehrere Messpunkte innerhalb der Verteilung. Verschiedene Messwandler sind über einen Summenstromwandler zusammengeführt. Dies ist ein neues System der Firma Janitza, welches zum ersten Mal eingesetzt wurde.

Eigenes Mittelspannungsstromnetz

„Das Pro­jekt brachte span­nende Her­aus­for­de­run­gen als auch abwechs­lungs­rei­che Auf­ga­ben mit sich», so EWS. Inner­halb von rund 300 Arbeits­stun­den habe das Team diesen Auf­trag umgesetzt. Anfang Juli sei die Anlage frist­ge­recht gelie­fert, vom Netz­bau mon­tiert und in Betrieb genom­men worden. Bereits im Mai hatte Galliker ein eigenes Mittelspannungsstromnetz in Betrieb genommen. Es versorgt die Lastwagenflotte des Transportunternehmens und PanGas. Der benachbarte Industriegasproduzent stellt damit grünen Wasserstoff her, der wiederum für einen Teil der Lastwagen von Galliker genutzt wird. Ende 2022 hatte sich das Unternehmen zu einem Ökoverbund mit der CKW, dem Milchverarbeiter Emmi und PanGas zusammengeschlossen. (Schwyz Next/Cafe Europe/mc/hfu)

