Schweiz unter den Top-10-Staaten mit den höchsten Strompreisen

Zürich – Konsumenten in der Schweiz zahlen für Strom so viel wie kaum jemand auf der Welt. Im Ranking der teuersten Länder liegt die Eidgenossenschaft mit durchschnittlich 33,8 Eurocent pro Kilowattstunde auf dem zehnten Platz.

Insgesamt untersuchte der Energiedienst Global Petrol Prices die Strompreise in 143 Staaten im ersten Quartal 2025, wie das Vergleichsportal Verivox am Freitag mitteilte. Im internationalen Vergleich am teuersten war der Strom demnach im Inselstaat Bermuda mit umgerechnet 42,0 Eurocent. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die EU-Staaten Dänemark und Irland.

Am günstigsten war Strom im Iran. Eine Kilowattstunde kostete hier umgerechnet 0,4 Eurocent, wie es in der Mitteilung hiess.

Im weltweiten Durchschnitt kostete Strom 15 Cent und damit 29 Prozent mehr als noch 2021. In der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) legten die Strompreise im selben Zeitraum um 26 Prozent zu auf durchschnittlich 16,5 Cent.

Unter Berücksichtigung der Kaufkraft lag die Schweiz im weltweiten Vergleich im Mittelfeld auf Platz 63. (awp/mc/pg)