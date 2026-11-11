Export Award 2027: Internationale Erfolgsgeschichten gesucht

Zürich – Ab sofort können sich Schweizer und Liechtensteiner Unternehmen für den Export Award 2027 von Switzerland Global Enterprise bewerben. Gesucht werden Firmen, die mit einer klaren Expansionsstrategie und erfolgreicher Marktbearbeitung international überzeugen. Die Preisverleihung findet am 27. April 2027 im Kursaal in Bern statt.

Jedes Jahr wird ein Schweizer oder Liechtensteiner Unternehmen mit dem Export Award von Switzerland Global Enterprise (S-GE) ausgezeichnet. Der Gewinn des Export Awards bringt den Unternehmen neben öffentlicher Anerkennung der Leistung mediale Präsenz in Wirtschafts-, Fach- und Regionalmedien sowie weitere attraktive Vorteile.

Beurteilung durch unabhängige Jury

International tätige Unternehmen können sich online über die Website von S-GE bis zum 20. Januar 2027 bewerben. In einem mehrstufigen Verfahren prüft eine unabhängige und ehrenamtlich tätige Jury aus Persönlichkeiten der Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Medien die eingereichten Bewerbungen. Bewertet werden die Marktpositionierung, die Auslandstrategie, der nachweisbare Erfolg sowie die langfristige Ausrichtung und das Risikomanagement.

Die Jury nominiert drei Finalisten und wählt das Gewinnerunternehmen aus.

Andrea Berlinger neue Jurypräsidentin

Ab diesem Jahr übernimmt Andrea Berlinger das Präsidium der Jury. Sie tritt die Nachfolge von Martin Naville an, der die Jury im vergangenen Jahr geleitet hat. Mit ihrer unternehmerischen Erfahrung und ihrem Engagement für den internationalen Werkplatz Schweiz bringt Andrea Berlinger wertvolle Perspektiven für die Beurteilung der teilnehmenden Firmen ein.

«Als neue Jurypräsidentin freue ich mich besonders, Unternehmen auszuzeichnen, die den Mut haben, in einem herausfordernden globalen Umfeld neue Märkte zu erschliessen. Der Export Award zeigt eindrücklich, wie leistungsfähig und innovativ die Schweizer KMU-Wirtschaft im internationalen Geschäft ist» sagt Andrea Berlinger, Jurypräsidentin, Präsidentin, Berlinger Special AG und Präsidentin der Industrie- und Handelskammer St. Gallen – Appenzell

Preisverleihung am Aussenwirtschaftsforum

Die Preisverleihung findet am Aussenwirtschaftsforum 2027 vor rund 400 Teilnehmenden statt. Der Anlass steht unter dem Motto «Welt im Umbruch. Schweiz im Geschäft» und beleuchtet, wie Schweizer Unternehmen trotz globaler Unsicherheiten international erfolgreich bleiben.

Jetzt bewerben

Sind Sie der nächste Exportchampion? Machen Sie Ihren internationalen Erfolg sichtbar und bewerben Sie sich bis zum 20. Januar 2027. Alle Informationen und die Bewerbung finden Sie auf der Website zum Export Award. www.s-ge.com/exportaward.

Weitere Informationen zum Export Award (S-GE/mc/ps)