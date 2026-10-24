EY Entrepreneur Of The Year 2026: Eine Unternehmerin und zwei Unternehmer aus der Schweiz holen sich den Award

Zürich – Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award 2026 hat das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY in der Schweiz zum 29. Mal innovative und engagierte Schweizer Unternehmerpersönlichkeiten ausgezeichnet.

Stefan Rösch-Rütsche, Country Managing Partner von EY in der Schweiz, kommentiert: «Seit über einem Vierteljahrhundert ist es uns eine Ehre, das Schweizer Unternehmertum zu würdigen, das einen bedeutenden Beitrag zu unserem Wohlstand leistet. Auch in diesem Jahr durften wir aus einer Vielzahl von Kandidaturen herausragende Finalistinnen und Finalisten bestimmen und daraus die Preisträgerinnen und Preisträger in den drei Kategorien des EY Entrepreneur Of The Year auswählen. Die Vielfalt der Persönlichkeiten, Ideen und Geschäftsmodelle zeigt einmal mehr die Stärke und Innovationskraft des Schweizer Unternehmertums.»

Die diesjährige Preisverleihung fand im Rahmen einer Gala im Kongresshaus Zürich statt. Mehr als 400 hochkarätige Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nahmen an dem festlichen Anlass teil und verfolgten eine Award-Gala mit neun herausragenden Finalistenunternehmen. Für die musikalische Begleitung sorgte die Zürcher Girlgroup Mixed Flames. Die fünf Sängerinnen stehen für Diversität und verkörpern damit einen Wert, der auch viele der Finalistinnen und Finalisten prägt: Vielfalt als Grundlage für Innovation und nachhaltigen Erfolg.

Frédéric Tissot, Head of EY Entrepreneur Of The Year Switzerland, sagt: «Insgesamt gingen 70 Unternehmerpersönlichkeiten aus 57 Unternehmen als Nominierte in das Programm 2026 ein. Für das uns entgegengebrachte Vertrauen in unser Jahresprogramm möchte ich mich herzlich bedanken. Allen Nominierten, Finalisten und insbesondere den heute Abend ausgezeichneten Unternehmerpersönlichkeiten sowie ihren Teams, die sich in einem aussergewöhnlich starken Teilnehmerfeld durchgesetzt haben, gratuliere ich von Herzen zu diesem verdienten Erfolg. Sie stehen beispielhaft für unternehmerischen Mut, Weitblick und Ausdauer und zeigen, wie Innovation, Verantwortung und nachhaltiges Wachstum die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen.»

Eine unabhängige Jury mit elf Mitgliedern bestimmte aus den neun Finalistenunternehmen die diesjährigen Preisträger des EY Entrepreneur Of The Year 2026. Die Gewinnerin und die beiden Gewinner in den drei Kategorien sind:

Daniela Marino, CUTISS (ZH)

Kategorie «Scale-up Leaders», Sektor: Biotechnologie & Gesundheitswesen

CUTISS entwickelt biotechnologische Lösungen zur Herstellung menschlichen Hautgewebes. Unter der Leitung von Daniela Marino arbeitet das Unternehmen an denovoSkin™, einer personalisierten Gewebetherapie auf Basis lebender menschlicher Haut. Eine eigens entwickelte Automatisierungsplattform soll deren bedarfsgerechte und skalierbare Herstellung ermöglichen. Die Therapie richtet sich an Patienten, die nach schweren Verbrennungen oder für rekonstruktive und ästhetische Eingriffe Hautchirurgie benötigen.

Die Jury meint: «Daniela Marino verbindet wissenschaftliche Exzellenz und unternehmerischen Mut mit aussergewöhnlicher Resilienz und einer klaren Vision. Mit CUTISS treibt sie eine wegweisende Innovation voran, die Patientinnen und Patienten neue Perspektiven eröffnet und das Potenzial hat, die Zukunft der regenerativen Medizin nachhaltig zu prägen. Besonders beeindruckend ist, mit welcher Beharrlichkeit und Überzeugung sie Forschung in konkrete medizinische Anwendungen überführt und den Zugang zu innovativen Therapien vorantreibt. Mit ihrem wissenschaftlichen Denken, ihrer Lernbereitschaft und ihrer klaren Wirkungsorientierung verkörpert sie eine Unternehmerpersönlichkeit, die weit über die Grenzen ihrer Branche hinausstrahlt.»

Thomas Taroni, PHOENIQS (SZ)

Kategorie «Visionary Entrepreneurs», Sektor: Technologie & Künstliche Intelligenz

PHOENIQS ist ein in der Schweiz ansässiger KI- und Cloud-Dienstleister und bietet unter der Leitung von Thomas Taroni souveräne, leistungsstarke Computing-Lösungen für Unternehmen, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Datensouveränität benötigen. Die vollständig integrierten KI- und Cloud-Umgebungen gewährleisten die Einhaltung strenger Data-Governance-Vorschriften und machen PHOENIQS zum einzigen souveränen Anbieter von High-End-KI-Infrastruktur in der Schweiz.

Die Jury meint: «Thomas Taroni besticht durch seinen Pioniergeist, seine Risikobereitschaft und seine klare Vision. Mit grossem Innovationsdrang verfolgt er langfristige Chancen konsequent und gestaltet die Zukunft seiner Branche aktiv mit. Mit PHOENIQS schafft er die Grundlage für souveräne KI- und Cloud-Infrastrukturen und setzt damit neue Massstäbe für die digitale Zukunft Europas. Seine Leidenschaft für Technologie, sein Mut, neue Wege zu gehen, und sein konsequenter Fokus auf Datensouveränität machen ihn zu einem Unternehmer, der technologische Entwicklungen nicht nur begleitet, sondern aktiv mitprägt.»

Pascal Bourquard Jr, BIWI (JU)

Kategorie «Entrepreneurs in Family Business», Sektor: Materialtechnologie & industrielle Fertigung

Als familiengeführtes Unternehmen entwickelt und produziert BIWI seit über 45 Jahren Hochleistungsmaterialien auf Basis von Elastomeren, Verbundwerkstoffen, Carbon und Silikon. Unter der Leitung von Pascal Bourquard Jr hält das Unternehmen mehr als 22 Patente und beliefert über 300 internationale Marken aus Branchen wie Luxusuhren, Medizintechnik, Motorsport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Mit seiner Innovationskraft und spezialisierten Materialkompetenz zählt BIWI zu den führenden Technologiepartnern in anspruchsvollen Hightech-Märkten. Zu den Tätigkeitsfeldern zählt auch die Herstellung der Schweizer Identitätskarte.

Die Jury meint: «Pascal Bourquard Jr beeindruckt mit seiner Authentizität, seinem Unternehmergeist und seiner Fähigkeit, Tradition und Innovation miteinander zu verbinden. Mit BIWI entwickelt er das Familienunternehmen in dritter Generation mit Mut, Kreativität und grosser Nähe zu Mitarbeitenden und Kunden zukunftsgerichtet weiter. Besonders hervorzuheben ist sein langfristiges Denken und seine Bereitschaft, auch in anspruchsvollen Märkten konsequent auf Innovation zu setzen. Mit seiner Bodenständigkeit, seinem Verantwortungsbewusstsein und seinem engen persönlichen Austausch mit Kunden und Mitarbeitenden verkörpert er die Werte eines modernen Familienunternehmers in besonderer Weise.»

EY Entrepreneur Of The Year – ein globales Netzwerk für visionäre Unternehmende

Die Verleihung des Awards bildet den Höhepunkt eines ganzjährigen Programms für alle nominierten Unternehmer. Der EY Entrepreneur Of The Year ist aber noch mehr als der «Oscar des Unternehmertums»: Es ist ein enges und etabliertes Netzwerk für Unternehmerpersönlichkeiten, das den Kontakt und Austausch ermöglicht und fördert – und zwar unter allen Nominierten, die weltweit einmal am Wettbewerb teilgenommen haben. Das globale Netzwerk umfasst heute 60 Programme in mehr als 94 Ländern und Regionen und verbindet weltweit über 50’000 Unternehmerpersönlichkeiten.

Die Jury des EY Entrepreneur Of The Year in der Schweiz

Die Jury des EY Entrepreneur Of The Year in der Schweiz besteht aus elf unabhängigen Mitgliedern, die eigenständig alle Nominierten prüfen, daraus die Finalisten auswählen und schliesslich die Gewinner bestimmen. Dem Gremium gehören folgende Persönlichkeiten aus der Schweizer Wirtschaft an:

Daniel Bossard | CEO Bossard Group | EY Entrepreneur Of The Year 2023

Adrienne Corboud Fumagalli | Board Member Startupticker | Member of the Scientific Technical Committee of the Istituto Italiano di Tecnologia

Marco Gadola | Board Chair DKSH and Medartis | Board Vice Chair Straumann Group

Thomas Hanan | Founder & CEO Webrepublic | EY Entrepreneur Of The Year 2017

Jan Lichtenberg | CEO & Co-Founder InSphero | EY Entrepreneur Of The Year 2015

Didier Maus | Board Chair Maus Frères

Michael Mueller | Group CEO Valora & Head Europe FEMSA Proximity & Health

Piero Poli | Board Chair & CEO Rivopharm

Jean-Marc Probst | Board Chair Probst Group Holding

Franziska Tschudi Sauber | Board Chair Weidmann Holding | EY Entrepreneur Of The Year 2022

Pascale Vonmont | CEO/Director Gebert Rüf Stiftung

(EY/mc/ps)