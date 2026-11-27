Zürich – Smart-Home-Technologien sind in mehr als der Hälfte der Schweizer Haushalte angekommen: Sechs von zehn Befragten nutzen entsprechende Geräte. Am weitesten verbreitet sind Anwendungen in den Bereichen Haushalt und Unterhaltung, etwa in Form von Saugrobotern und Smart-TVs. Wer Smart-Home nutzt, schätzt vor allem den zusätzlichen Komfort im Alltag. Datenschutz- und Sicherheitsbedenken halten viele von einer stärkeren Nutzung ab. Dies zeigt eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag des Immobilienportals newhome.

In der Schweiz nutzen 60 Prozent der Befragten Smart-Home-Geräte in ihrem Haushalt. Umgekehrt bedeutet dies, dass weiterhin 40 Prozent keine Smart-Home-Anwendungen besitzen. Kleine Haushalte (1-2 Personen), Befragte mit einem monatlichen Haushaltseinkommen unter CHF 6’000.- und Personen über 60 Jahre gehören signifikant häufiger zu den Nicht-Nutzern.

Zu den beliebtesten Anwendungsbereichen zählen Smart-Home-Geräte für den Haushalt: Geräte wie Saug- und Mähroboter oder smarte Waschmaschinen machen mit 27 Prozent aller Nennungen den grössten Anteil aus. Ihre Verbreitung ist zudem höher in Haushalten mit einem monatlichen Einkommen über CHF 10’000.- (37 Prozent) und kleinen Kindern (42 Prozent). Ebenfalls 27 Prozent der Befragten nutzen Smart-Home im Unterhaltungsbereich, beispielsweise in Form von Smart-TVs oder Streaming-Geräten. Besonders beliebt sind sie im Tessin (37 Prozent) und erneut bei Familien mit kleinen Kindern (43 Prozent), die insgesamt zu den fleissigsten Nutzern zählen.

Auch smarte Beleuchtung (21 Prozent) gehört zu den verbreiteten Anwendungen, gefolgt von Geräten für die Bereiche Sicherheit (17 Prozent) sowie Heizung und Klima (13 Prozent). Auch diese beiden Kategorien sind im Tessin stärker verbreitet als in der Romandie und der Deutschschweiz.

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Über alle Geräte und Anwendungen hinweg zeigt sich eine tiefere Nutzung bei Personen über 60 Jahren – mit Ausnahme der Bereiche Sicherheit sowie Heizung und Klima. Im Tessin, bei einkommensstarken Haushalten und in Haushalten mit kleinen Kindern liegt die Nutzung in den meisten Kategorien hingegen signifikant höher als im Durchschnitt aller Befragten.

Komfort als Hauptmotiv

Als wichtigsten Grund für die Nutzung von Smart-Home-Anwendungen nennen 32 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer den dadurch gewonnenen Komfort im Alltag. Es folgen Energie- und Kosteneinsparungen (13 Prozent) sowie Zeitersparnis (11 Prozent). 9 Prozent der Nutzer sehen keinen Grund, Smart-Home-Geräte zu nutzen; weshalb sie die Geräte dennoch verwenden, muss an dieser Stelle offenbleiben.

Als besonders störend bei der Nutzung empfinden 17 Prozent Unsicherheiten bezüglich Datenschutz und Sicherheit. Auch die Abhängigkeit von Strom und Internet ist für 15 Prozent ein Störfaktor. 11 Prozent bemängeln die teilweise fehlende Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten. 22 Prozent der Befragten sind mit ihren Geräten hingegen rundum zufrieden.

Fehlender Bedarf und Sicherheitsbedenken als Hemmnisse

Nach dem wichtigsten Hinderungsgrund für die Nutzung weiterer Smart-Home-Geräte gefragt, nennt knapp die Hälfte (45 Prozent) den mangelnden Bedarf. Diese Begründung kommt besonders häufig bei jenen vor, die noch keine Smart-Home-Geräte nutzen. Konkrete Hürden wie die Kosten werden hingegen eher von Befragten genannt, die bereits Geräte besitzen. Für ein Viertel steht die Sorge vor Überwachung oder unerwünschter Datennutzung einer (stärkeren) Nutzung im Weg. Männer machen sich diesbezüglich signifikant mehr Sorgen als Frauen. Auch in der Romandie sind die Bedenken grösser als in der Deutschschweiz und im Tessin.

Bemerkenswert ist, dass Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit auch unter denjenigen weit verbreitet sind, die bereits Smart-Home-Geräte nutzen. So fürchtet nahezu ein Viertel (22 Prozent) Hackerangriffe. Gleich viele Befragte empfinden die laufenden Kosten für Abonnemente und Cloud-Dienste als zu hoch (22 Prozent). Für rund jede fünfte Person stellt schliesslich der Anschaffungspreis eine Hürde dar, besonders für Befragte unter 30 Jahren.

Auch für User eher Spielerei als Nutzen

Nach ihrer allgemeinen Einschätzung zum Thema gefragt, stuft knapp die Hälfte (44 Prozent) Smart-Home weiterhin eher als Spielerei denn als tatsächlich nutzenstiftende Technologie ein. Auch 38 Prozent der Nutzer schätzen dies so ein, bei den Nicht-Nutzern sind es gar 53 Prozent. Rund ein Drittel (30 Prozent) der Befragten sieht darin immerhin eine spannende technische Entwicklung. Dieser Aussage stimmen Personen aus dem Tessin und Männer signifikant häufiger zu. Weitere 27 Prozent betrachten Smart-Home als einen weiteren Schritt in Richtung Überwachung und Kontrollverlust. Konflikte im Haushalt wegen der Anschaffung oder Nutzung von Smart-Home-Geräten sind hingegen eher selten: Nur bei 13 Prozent der Befragten hat das Thema bereits zu Streit geführt.

Wer soll für die Installation bezahlen?

39 Prozent der Befragten sind der Ansicht, fest eingebaute Smart-Home-Lösungen in Mietwohnungen sollten durch die Eigentümerschaft finanziert werden. Besonders hoch ist dieser Wert in der Deutschschweiz (44 Prozent ggü. 24 Prozent in der Romandie und 39 Prozent im Tessin). Knapp ein Viertel findet, dass sich Mieter und Vermieter gleichermassen beteiligen sollten. Ein Fünftel sieht hingegen eher die Mieterschaft in der Verantwortung. Insgesamt halten es somit 44 Prozent für angebracht, dass sich auch Mieterinnen und Mieter an den Kosten beteiligen.

Die Ergebnisse zeigen: Smart-Home-Technologien bieten aus Sicht vieler Nutzerinnen und Nutzer einen konkreten Mehrwert im Alltag. Gleichzeitig bestehen bei einem Teil der Bevölkerung Vorbehalte, besonders hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit. (mc/pg)

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