BDO übernimmt K-CON GmbH und stärkt ihre Beratungskompetenzen im Microsoft- und KI-Umfeld

Zürich – BDO hat am 1. Oktober 2026 die auf Microsoft 365, digitale Zusammenarbeit und Change Management spezialisierte K-CON GmbH übernommen. Mit der Akquisition baut BDO Digital ihre Beratungskompetenzen gezielt in den Bereichen Microsoft, künstliche Intelligenz und digitale Transformation aus. K-CON-Gründer Andy Frei führt ab sofort das Team Digital Workplace.

Der digitale Arbeitsplatz ist für viele Unternehmen anspruchsvoller geworden. Hybride Zusammenarbeit, steigende Sicherheitsanforderungen und der Einsatz von künstlicher Intelligenz verändern die Anforderungen an Organisationen und Mitarbeitende. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, die Möglichkeiten von Microsoft 365 und neuen KI-Anwendungen sinnvoll in ihre Prozesse und Arbeitsweisen zu integrieren. Oft bleiben dabei Potenziale ungenutzt, weshalb Unternehmen vermehrt Lösungen nachfragen, die Technologie, Arbeitsorganisation und Change Management verbinden.

Die K-CON GmbH hat in den vergangenen Jahren zahlreiche KMU sowie grössere Organisationen bei der digitalen Transformation mit Microsoft 365 unterstützt. Mit dieser Expertise ergänzt das Unternehmen das bestehende Beratungsangebot von BDO Digital. Alle Mitarbeitenden der K-CON GmbH werden in das bestehende Team Digital Workplace von BDO Digital integriert.

«Mit den zusätzlichen Kompetenzen des K-CON-Teams können wir unsere Kundinnen und Kunden noch umfassender unterstützen und entlang des gesamten Transformationsprozesses begleiten», sagt Michael Gniffke, Head of BDO Digital.

Gebündelte Kompetenz für den Digital Workplace

«Erfolgreiche Digitalisierung ist weit mehr als der Einsatz von Technologie. Im Zentrum stehen die Menschen. Es geht darum, sie auf die Reise mitzunehmen, sie für neue Möglichkeiten zu begeistern und sie dabei zu unterstützen, diese erfolgreich im Arbeitsalltag zu nutzen. Mit BDO können wir unsere Kompetenzen gezielt bündeln und Organisationen künftig noch breiter und tiefer unterstützen. Das schafft einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden», sagt Andy Frei, Gründer der K-CON GmbH. Das Team vereint technisches Microsoft-Know-how mit Kompetenzen in den Bereichen Collaboration, Arbeitsorganisation, Change Management und User Adoption. Damit stärkt BDO Digital ihre Beratungs- und Umsetzungskompetenz im Microsoft- und KI-Umfeld. Unternehmen werden von der ersten Frage, wie die Zusammenarbeit künftig gestaltet werden soll, über die technische Umsetzung bis hin zur Verankerung neuer Arbeitsweisen im Alltag begleitet. (BDO/mc/hfu)