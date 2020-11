Flughafen Zürich eröffnet neues Dienstleistungsquartier The Circle

Kloten – Der Flughafen Zürich hat am Donnerstagmorgen das neue Dienstleistungszentrum der Superlative The Circle eröffnet. Als eigenständiges Quartier bietet The Circle hunderte Arbeitsplätze, Läden, Restaurants, und Hotels.

Auf der Gesamtfläche von 180’000 Quadratmetern entstand zudem auch ein Kongress- und ein Gesundheitszentrum mit Universitätsspital. Der Circle und der angrenzende Park sind direkt mit den Flughafen-Terminals verbunden. Sie würden eine Aussenraumqualität bieten, die es so an Flughäfen weltweit kaum gebe, teilte der Flughafen anlässlich der Eröffnung mit.

The Circle wurde nach über fünfjähriger Bauzeit von den Miteigentümerinnnen, der Flughafen Zürich AG und der Swiss Life, eröffnet und den Medien präsentiert. Shops, Restaurants sowie ein neuer Flughafenpark sind ab sofort für die Öffentlichkeit zugänglich. (awp/mc/ps)

