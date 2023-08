Forscher identifizieren früheste frei schwimmende Qualle

Tentakeln zum Beutefang, länglicher Magenstiel: Forscher haben die früheste Art frei schwimmender Quallen ausgemacht. Die Tiere bestehen zum Grossteil aus Wasser, Fossilien kommen daher nur selten vor. Doch die Experten hatten nun Glück.

Quallen gehören zu den ältesten Tiergruppen überhaupt – nun haben Forscher des Royal Ontario Museum (ROM) die früheste schwimmende Qualle ausgemacht. Die bisher unbekannte Art Burgessomedusa phasmiformis lebte vor 505 Millionen Jahren und zählt zu den sogenannten Medusozoa: Diese Gruppe bildet in ihrem komplexen Lebenszyklus ein Stadium als Medusa, umgangssprachlich Qualle genannt. Zu ihnen zählen etwa Würfelquallen (Cubozoa) und Schirmquallen (Scyphozoa). Die Arbeit wurde in der Fachzeitschrift «Proceedings of the Royal Society» veröffentlicht.

Die Evolutionsgeschichte von Quallen beruht zumeist auf mikroskopisch kleinen, versteinerten Larvenstadien und molekularen Untersuchungen lebender Arten, so die Forscher. Fossilien von Quallenarten sind selten, denn sie bestehen zu einem Grossteil aus Wasser und enthalten keine Hartteile. Doch die Forschenden hatten nun Glück: Für die Studie untersuchten sie Fossilien, die in der Lagerstätte Burgess Shale in Kanada entdeckt wurden – und aussergewöhnlich gut erhalten seien. In der Studie beschreibt das Team die nach der Fundstelle benannte Burgessomedusa-Art, von der etwa 170 Fossilien bekannt sind.

Lesen Sie den ganzen Beitrag bei SPIEGEL