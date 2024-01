Foxstone lanciert neues Crowdlending-Angebot und trägt zur Schaffung von Wohnraum im Herzen von Zürich bei

Zürich – Foxstone verstärkt sein Engagement auf dem Deutschschweizer Markt mit einem neuen Crowdlending-Angebot im Zentrum von Zürich. Das 24monatige Darlehen soll die Schaffung von über 90 neuen Studios für bis zu hundert Mieter finanzieren und damit die in Zürich besonders gravierende Wohnungsknappheit angehen.

Foxstone, die Schweizer Plattform für Immobilieninvestitionen, versammelt eine Gemeinschaft von über 21’000 Mitgliedern, die bereits ab CHF 10’000 in exklusive Möglichkeiten investieren können, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Seit 2020 haben die Foxstone-Investoren 21 Crowdlending-Projekte mit einem Gesamtvolumen von 63 Millionen Franken finanziert, wovon 13 Millionen Franken bereits zurückbezahlt wurden.

Ursprünglich in der Westschweiz tätig, setzt Foxstone seine Expansion in der Deutschschweiz fort. Im Jahr 2023 wurden 60 % der Crowdlending-Aktivitäten von Foxstone im deutschsprachigen Teil des Landes abgeschlossen.

Crowdfunding-Angebot im Zentrum von Zürich

Derzeit bietet Foxstone ein Crowdlending mit einer Laufzeit von 24 Monaten und einem Gesamtvolumen von CHF 7,9 Millionen an, das eine jährliche Rendite von 6 % bietet. Mit den aufgenommenen Mitteln wird der Umbau eines bestehenden Bürogebäudes in 29 Studios im Seefeld und der Neubau eines Gebäudes mit 62 Studios in Oerlikon finanziert. Beide Projekte, für die die Baubewilligung vorliegt, werden Anfang 2024 in Angriff genommen.

Diese Projekte werden rund hundert Mietern hochwertigen Wohnraum bieten und dazu beitragen, die Situation in einer Region zu verbessern, die mit einem erheblichen Wohnungsmangel zu kämpfen hat, wie die aussergewöhnlich niedrige Leerstandsquote von 0,07 % im Vergleich zum nationalen Durchschnitt von 1,31 % zeigt. Ihre erstklassige Lage wird für eine starke Mietnachfrage sorgen. Der Darlehensnehmer, ein bedeutender Immobilienentwickler in der Region Zürich, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und kann auf rund hundert Projekte verweisen.

Dan Amar, CEO von Foxstone, kommentiert: «Seit der Gründung von Foxstone verfolgen wir die Ziele, ansprechenden Wohnraum zu finanzieren und gleichzeitig unserer Investorengemeinschaft stabile und attraktive langfristige Renditen zu bieten. Die Schaffung neuer Studios an einem erstklassigen Standort in Zürich ist ideal geeignet, um beide Ziele gleichermassen zu erreichen. Wir freuen uns sehr auf den Baubeginn der Projekte.» (Foxstone/mc/ps)

