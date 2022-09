Fundamenta Group Investment Foundation: Öffnung der Anlagegruppe «Swiss Real Estate» im Oktober 2022

Zürich – Die 2019 gegründete Anlagestiftung konnte die ihr anvertrauten Gelder der dritten Kapitalemission erfolgreich und nachhaltig investieren. Nach Vollzug von zwei im Abschluss befindlichen Transaktionen wird sich das Portfolio aus 31 Liegenschaften zusammensetzen und einen erwarteten Marktwert von einer halben Milliarde Schweizer Franken, nach Fertigstellung der laufenden Entwicklungen, aufweisen. Per 30. Juni 2022 lag der Wohnanteil bei rund 70%, die Anlagerendite (für neun Monate) bei 3.45% sowie die Mietausfallquote bei 1.4%.

Vierte Öffnung im Oktober 2022 geplant

Die Anlagegruppe Swiss Real Estate fokussiert auf direkte Investitionen in Liegenschaften mit Wohn- und Gewerbenutzungen in der Schweiz. Der Anteil an Mieterträgen aus der Wohnnutzung soll mindestens 60% betragen.

Für den weiteren Ausbaus des Portfolios ist im Oktober 2022 eine Kapitalaufnahme mit einem Zielvolumen zwischen CHF 75 bis 125 Mio. geplant. Der Erlös soll für den Erwerb von weiteren Immobilienanlagen sowie für gezielte Investitionen von laufenden Entwicklungen und geplanten Repositionierungen im Bestand verwendet werden. Die Öffnung gibt den Anlegern die Möglichkeit, in ein NAV-basiertes und attraktives Immobilienportfolio zu investieren. Die Anlagestiftung betreibt ein ganzheitlich und aktives Immobilienmanagement, gewährleistet die Einhaltung hoher Qualitätsstandards, die direkte Einflussnahme auf die Wirtschaftlichkeit sowie den systematischen Umgang mit Risiken. (Fundamenta Group Investment Foundation/mc/ps)

Fundamenta Group Investment Foundation

Die Anlagestiftung ermöglicht Vorsorgeeinrichtungen die Anlage von Vorsorgevermögen in Immobilien und bietet ihnen massgeschneiderte Dienstleistungen an. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge profitieren durch die Kooperation der Anlagestiftung mit der Fundamenta Group (Schweiz) AG von einem ganzheitlichen Kompetenzzentrum. Durch multidisziplinäres Fachwissen und einen integralen Leistungsansatz werden Mehrwert und Wertschöpfung über sämtliche Anlage- und Objektzyklen erzielt.