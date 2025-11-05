Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung mit erhöhtem Volumen von CHF 70 Mio. erfolgreich abgeschlossen

Zug – Im Rahmen der Kapitalerhöhung der Fundamenta Real Estate AG wurden 4’119’748 neue Aktien mit einem Nennwert von CHF 6.00 zu einem Bezugs- und Platzierungspreis von CHF 17.00 platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Gesellschaft von der Option der Erhöhung des Volumens Gebrauch gemacht und neue Aktien mit einem Volumen von CHF 70.0 Mio. ausgegeben. 1 283 676 Aktien wurden von bestehenden Investoren durch die Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet und weitere 2 836 072 Aktien in der freien Platzierung platziert.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös von rund CHF 66.7 Mio. primär zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Neuakquisitionen von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften, zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke zu verwenden.

Die Fundamenta Real Estate AG hat sich verpflichtet, für einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag der neuen Aktien, keine weiteren Aktien auszugeben, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen. Der erste Handelstag für die neuen Aktien ist für den 6. November 2025, die Titellieferung gegen Bezahlung des Bezugs- und Platzierungspreises für den 7. November 2025 vorgesehen. (Fundamenta Group/mc/ps)