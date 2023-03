Global X ETFs: Einschätzung zum US-Bankensektor

«Am 8. März gab die Silicon Valley Bank (SVB) bekannt, dass sie einen Teil ihres Anlageportfolios verkaufen und Kapital aufnehmen würde. Infolgedessen brach die Aktie um 60 % ein, was zu Panik unter den Kunden und einem regelrechten Ansturm auf die Bank führte. Die Kunden versuchten, allein am Donnerstag Einlagen in Höhe von 42 Mrd. USD abzuheben, und die Bank wurde später vom Staat Kalifornien unter Zwangsverwaltung gestellt und von der FDIC übernommen, was faktisch zu einer Bankenpleite führte. Die SVB wurde zur zweitgrössten US-Bankenpleite aller Zeiten, nach Washington Mutual im Jahr 2008.

von Rohan Reddy, Research Analyst beim US-Asset Manager Global X ETFs

Eine Kombination aus einem konzentrierten Kundenprofil, schlechtem Risikomanagement und einem ungünstigen Timing führte zu den Herausforderungen und dem Zusammenbruch der Bank, den die SVB konkret erlebte. Die gute Nachricht ist, dass die SVB ein relativ isolierter Fall zu sein scheint und vom Financial Stability Board nicht als systematisch wichtige Bank eingestuft wird. Wichtig ist, dass es sich hier wahrscheinlich eher um ein Liquiditätsungleichgewicht und einen Einzelfall handelte, bei dem eine Bank Risiken eingegangen ist, als um ein grösseres Kreditproblem, was bedeutet, dass der Ansteckungseffekt viel geringer sein könnte als 2008. Wir glauben, dass es Gründe gibt, optimistisch zu sein, dass die Situation bei der SVB ein isoliertes oder begrenztes Ansteckungsereignis sein könnte.

Risikobewertung für den US-Bankensektor

Wichtig ist, dass es keine grösseren Risiken für den US-Bankensektor zu geben scheint. Die Probleme scheinen auf das unzureichende Risikomanagement der SVB, das Zusammentreffen ungünstiger Zeitpunkte im Zusammenhang mit dem Liquiditätsbedarf und den besonderen Charakter des konzentrierten Kundenstamms der SVB zurückzuführen zu sein.

Die meisten US-Banken haben in der Zeit nach 2008 ihre Risikoprofile verschärft und stehen aufgrund der Dodd-Frank- und Basel-Vorschriften unter besonderer Beobachtung der Aufsichtsbehörden. Was die grossen US-Banken von der SVB unterscheidet, ist die Tatsache, dass die meisten von ihnen in Bezug auf ihre Vermögensbasis, ihren Kundenstamm und ihre Geschäftsbereiche viel stärker diversifiziert sind.

Regionale Banken könnten aufgrund ihrer im Vergleich zu grösseren US-Banken konzentrierteren Engagements stärker unter die Lupe genommen werden, aber selbst dabei handelt es sich oft um geografische Konzentrationen und nicht um Konzentrationen von Geschäftsbereichen und Faktorenprofilen bei den Kunden wie bei der SVB. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Bankensektor im Allgemeinen und die Regionalbanken im Besonderen an den öffentlichen Märkten mit einem Abschlag auf den Buchwert gehandelt werden, da die Anleger die Risiken, die mit der SVB verbunden sind, verarbeiten. Aber es gibt keine Risiken, die zum Beispiel mit den Ereignissen von 2008 verbunden sind, und die Banken werden nicht mehr wie damals nach dem Ausfallrisiko bewertet.

Am wichtigsten ist, dass es sich bei der SVB um eine Liquiditätskrise und nicht um eine Kreditkrise handelte. Das ist ein Unterschied zu 2008, als es zu grossen Kreditausfällen kam. Es ist sogar möglich, dass die Einleger der SVB weitgehend entschädigt werden oder keine nennenswerten Verluste auf ihre Einlagen erleiden, wenn sich die Situation beruhigt. Die SVB machte das durch, was auf den Märkten bereits eingepreist war: eine Verlangsamung von Technologie, Finanzierung und Wachstumsprognosen.

Die Spreads für Hochzinsanleihen und Investment-Grade-Anleihen veränderten sich zwar (HY 52 Basispunkte gegenüber 5-jährigen Anleihen und IG 8 Basispunkte gegenüber 10-jährigen Anleihen), doch waren dies keine dramatischen Veränderungen, vor allem nicht im Vergleich zu früheren Entwicklungen, die Marktabschwünge oder -einbrüche vorhersagten.

Learnings und wie weiter

Diversifizierung der Bankpartner: Selbst mit den Regelungen nach 2008 werden institutionelle und nicht-institutionelle Kunden versuchen, ihre Bankpartner zu diversifizieren, um das Risiko zu begrenzen, falls sie dies nicht bereits tun. Wie aus einigen der nach dem Zusammenbruch der SVB eingereichten Unterlagen hervorgeht, haben viele ihre Einlagen nicht bei einem einzigen Institut konzentriert. Sie waren weitgehend auf andere Bankpartner verteilt. Dieser Gedanke wird sich nach diesen Ereignissen wahrscheinlich erneut bestätigen.

Diversifizierung der Bankkunden: Wie wir bei Silvergate (Krypto-Kunden) und SVB (VC-gestützte Kunden) gesehen haben, könnten Bankinstitute nach diesen Ereignissen die Diversifizierung ihrer Kundenbasis in einem viel günstigeren Licht sehen. Obwohl konzentrierte Kundenstämme in Boomzeiten Markenbekanntheit, Loyalität und letztlich grosse Renditen bringen können, können die Auswirkungen in Abschwungphasen erheblich sein oder in extremen Fällen wie diesen das Ende des Geschäfts bedeuten.

Systematisches Risiko: Die meisten sind der Meinung, dass die SVB-Ereignisse kein systematisches Risiko darstellen oder nicht auf ein systematisches Risiko hindeuten. Die meisten Wirtschaftskennzahlen deuten darauf hin, so dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass es sich um eine «begrenzte Ansteckung» handelt, die sich auf die Welt der VC- und PE-gestützten Finanzierungen beschränkt. Es ist erwähnenswert, dass die SVB nicht auf der FSB-Liste der systematisch wichtigen Banken stand. Die SVB hatte Kundeneinlagen in Höhe von 175 Milliarden Dollar. Das US-BIP betrug im Jahr 2021 23 Billionen Dollar. An und für sich würde dies keine grösseren Probleme für den Mainstream verursachen. Die 175 Milliarden Dollar werden sich auch nicht in Luft auflösen, die Einleger werden wahrscheinlich einen anständigen bis erheblichen Teil der Einlagen zurückerhalten. Eine Unbekannte ist vor allem das Element der Zeit.

Wirtschaftliche Auswirkungen: Die Ereignisse bei der SVB haben an sich vielleicht keine nennenswerten wirtschaftlichen Auswirkungen. Sie haben jedoch sowohl Papierverluste als auch Buchverluste verursacht.» (mc/pg)