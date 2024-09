Gonet Banquiers: US-Aktienmarkt im Vorfeld der Wahlen

Von Erik Fruytier, CIO Gonet Banquiers

Der US-Markt ist robust, aber anfällig auf Rückschläge. Die Präsidentenwahlen verunsichern zusätzlich. Das bietet Chancen für Investoren.

Die Anleger haben sich in den letzten drei Jahren auf den Anstieg und Rückgang der Inflation in den entwickelten Märkten konzentriert. Weil die letzte Phase hoher Inflation in den 1970er und frühen 1980er Jahren stattfand, war dies für viele Anleger jetzt eine neue Erfahrung. Obwohl es noch zu früh ist, den Sieg zu verkünden, sind die meisten Zentralbanken zuversichtlich genug, um mit Zinssenkungen zu beginnen. Die US-Notenbank Federal Reserve war die letzte, die mit einer Zinssenkung begann: Sie tat es mit einem Paukenschlag, indem sie die Zinsen um 50 Basispunkte senkte. Die Federal Reserve geht von einem höheren Niveau aus, so dass sie einen grösseren Handlungsspielraum hat.

Von der Inflation zum Wachstum

Die US-Wirtschaft hat sich trotz der seit Mai 2023 über 5% liegenden Zinssätze als sehr widerstandsfähig erwiesen. Diese Widerstandsfähigkeit hat der US-Notenbank mehr Zeit verschafft, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen und auf dem Weg zu ihrem 2%-Ziel zu schaffen. Die Mehrheit der Anleger und Ökonomen sagt für die US-Wirtschaft eine weiche Landung voraus. Das würde bedeuten, dass die Federal Reserve die Wirtschaft ausreichend verlangsamt hat, um die Inflation abzukühlen und gleichzeitig die Wachstumsrate des BIP im positiven Bereich zu halten. Die jüngsten Wirtschaftsdaten bestätigen das Szenario einer sanften Landung. Dabei sollte man sich daran erinnern, dass der Federal Reserve Act die Federal Reserve beauftragt, «die Ziele der maximalen Beschäftigung, stabiler Preise und moderater langfristiger Zinssätze effektiv zu fördern». Anlässlich der Zinssenkung vom 18. September hat der Vorsitzende Jerome Powell deutlich gemacht, dass sich der Schwerpunkt der Federal Reserve nun auf die Unterstützung des Arbeitsmarktes verlagert hat.

Schlechte Daten können zu Korrekturen führen

Die Mitglieder der Federal Reserve erwarten einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit, da es bei Zinssenkungen einen gewissen Verzögerungseffekt gibt. Für die Investoren hat sich der Schwerpunkt eindeutig von der Inflation auf das Wachstum verlagert. Es ist beruhigend zu wissen, dass die US-Notenbank nun alles in ihrer Macht Stehende tut, um die gleichen Ziele zu erreichen. Infolgedessen hat es sich eingebürgert, auf eine weiche Landung zu setzen. Das Gegenteil würde bedeuten, die Fed zu bekämpfen, was in der Geschichte der Wall Street selten eine profitable Idee ist. Sich auf die Seite der Mehrheit zu stellen, ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Aber man muss wachsam bleiben, um Muster in den Wirtschaftsdaten zu erkennen, die das Hauptszenario gefährden könnten. Glücklicherweise gibt es viele Indikatoren, an denen sich die Anleger orientieren können, um ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Wir sind der Meinung, dass US-Anlagen recht grosszügig bewertet sind. Schlechte Wirtschaftsdaten können zu kurzen, scharfen Korrekturen führen, wie wir es Anfang August und September erlebt haben. Diese Rückschläge können gut genutzt werden.

US-Wahlen: Die unklare wirtschaftliche Agenda

Neben der Beobachtung der US-Notenbank und dem Versuch, deren nächsten Schritt zu antizipieren, werden die Investoren bald von den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen beschäftigt sein. Das Rennen war bisher aussergewöhnlich: Es gab einen Wechsel bei der Kandidatur der Demokraten und zwei Attentatsversuche auf den Kandidaten der Republikaner. Seit der Ankunft von Kamala Harris ist das Rennen viel enger geworden. Leider ist es nicht einfach, die Politik der beiden Kandidaten zu verstehen, da die Schlagzeilen von abfälligen Kommentaren und völlig irrelevanten Themen beherrscht werden. Wenn wir durch das Rauschen hindurchsehen, können wir im Grossen und Ganzen feststellen, dass Kandidat Trump niedrigere Steuern, weniger Regulierung, höhere Zölle auf Importe und weniger Einwanderung vorschlägt. Kandidatin Harris befürwortet höhere Steuern, mehr Regulierung und Preiskontrollen bei Lebensmitteln und im Gesundheitswesen.

Unsicherheit führt zu Druck an den Märkten

Das US-Volk kann wählen, wen es will. Wir müssen abschätzen, welche Auswirkungen das für die Anleger hat. Die Geschichte der Aktienmärkte zeigt, dass die Finanzmärkte im Monat vor den Wahlen in der Regel unter Druck stehen und sich dann erholen, wenn die Unsicherheit nachlässt. Je knapper das Rennen, desto stärker der Aufschwung nach den Wahlen. Die Geschichte zeigt auch, dass die Märkte im Durchschnitt nach einem Sieg der Republikaner zunächst besser reagieren, aber einen Monat später ist dieser Unterschied fast verschwunden. Natürlich müssen wir auch berücksichtigen, wie sich das Kräfteverhältnis bei den gleichzeitig stattfindenden Kongresswahlen entwickelt. Die Anleger werden zweifellos die meiste Zeit damit verbringen, den Wahlkampf zu diskutieren und zu analysieren. Aber die Fakten scheinen darauf hinzudeuten, dass es schwierig ist, einen Wert zu schaffen, indem man auf einen Kandidaten setzt und nicht auf einen anderen. Die Chancen sind gleichmässig verteilt. Die beste Vorgehensweise besteht wahrscheinlich darin, sich auf die Wirtschaft zu konzentrieren und jede politisch bedingte Volatilität zu nutzen, um aus den Anlagemöglichkeiten, die sich bei einem eventuellen Marktrückgang ergeben, Kapital zu schlagen.

Wird Schuldenlast der USA weiter erhöht?

Das einzige Thema, das uns in dieser Phase Sorgen bereitet, ist das Haushaltsdefizit der USA. Die Programme beider Kandidaten werden die Schuldenlast der USA erhöhen. Keiner der beiden Kandidaten hat sich zu einer Verringerung des Haushaltsdefizits geäussert. In der Vergangenheit haben die USA davon profitiert, dass ausländische Unternehmen Dollar-Schulden kauften, da der Dollar die dominierende Welthandelswährung war. Infolge der Spannungen mit Russland, China und im Nahen Osten haben viele «bündnisfreie» Länder begonnen, ihren Anteil am Dollars zu reduzieren. Donald Trump hat dies zur Kenntnis genommen und gedroht, Zölle auf diese Länder zu erheben. Wie immer ist unklar, wie das funktionieren würde. Aber es ist bemerkenswert, dass der republikanische Kandidat das Thema anspricht. Wir freuen uns darauf, mehr über die Pläne der beiden Kandidaten in Bezug auf das übermässige Haushaltsdefizit zu erfahren.

