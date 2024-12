GRIMALDI & PARTNERS: Chancen und Risiken des Börsenjahres 2025: Eine Einschätzung

Zürich – Das Börsenjahr 2024 neigt sich dem Ende zu und wird voraussichtlich mit einer positiven Jahresrendite abschliessen. Wird der Aufwärtstrend auch im Jahr 2025 anhalten? Welche Chancen und Risiken sollten Anleger beachten? Wird 2025 ein gutes Börsenjahr werden? Silvano Grimaldi, CEO der unabhängigen Vermögensverwaltung Grimaldi & Partners AG, gibt Ihnen Antworten auf diese Fragen.

Welche treibenden Faktoren sind zu erwarten?

Eine Einschätzung des Börsenjahrs 2025 birgt sowohl spannende Chancen als auch erhebliche Risiken für Anleger. Einer der grössten Treiber für optimistische Prognosen ist die erwartete Stabilisierung der globalen Wirtschaft. Nach einer Phase der Unsicherheit in den vergangenen Jahren zeigen zentrale Volkswirtschaften Anzeichen einer Erholung. Besonders die USA und Europa profitieren von moderater Inflation und einer anhaltenden Zinspause der grossen Notenbanken, was das Investitionsklima verbessert. Zudem könnte China durch gezielte konjunkturelle Stimuli die globale Nachfrage beflügeln und damit für eine Aufwärtsdynamik an den Börsen sorgen. Auch die Digitalisierung und die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft eröffnen Chancen. Sektoren wie erneuerbare Energien, Künstliche Intelligenz und Elektromobilität versprechen langfristiges Wachstum. Unternehmen, die in diesen Bereichen aktiv sind, könnten überdurchschnittlich profitieren. Gleichzeitig wird eine Entspannung der geopolitischen Lage erwartet, was die Risikobereitschaft der Investoren fördern könnte.

Mit welchen Risiken ist zu rechnen?

Eine mögliche Eskalation geopolitischer Konflikte, unerwartete Zinserhöhungen oder eine Abschwächung des globalen Wachstums könnten die Märkte belasten. Hinzu kommen mögliche Engpässe in Lieferketten sowie Unsicherheiten im Rohstoffbereich. Ein weiterer kritischer Punkt ist die hohe Bewertung einiger Technologiewerte, die bei enttäuschenden Quartalszahlen für Rückschläge sorgen könnte. Zudem bleibt das Risiko von Marktvolatilitäten aufgrund von spekulativen Bewegungen immer bestehen.

Fazit: Die Chancen dürften für das Börsenjahr 2025 überwiegen

Trotz dieser Risiken sprechen mehrere Faktoren für eine positive Entwicklung des Aktienmarktes im Jahr 2025. Die Kombination aus einer stabilisierenden Wirtschaft, innovativen Wachstumsbranchen und einer weiterhin unterstützenden Geldpolitik schafft ein günstiges Umfeld für Aktien. Zudem könnte das Anlegervertrauen durch positive Konjunkturdaten weiter gestärkt werden. Vor diesem Hintergrund erscheint ein insgesamt positives Börsenjahr 2025 mit steigenden Aktienkursen wahrscheinlich. Investoren, die auf Qualität und Diversifikation setzen, dürften von diesem Szenario profitieren. (Grimaldi & Partners/mc/ps)