GRIMALDI & PARTNERS: Weihnachtsrally 2024 – Mehr Schein oder Sein?

Die «Weihnachtsrally» oder auch «Santa Claus-Rally» ist ein phänomenologischer Trend an den Finanzmärkten, bei dem die Aktienkurse im Dezember oft überdurchschnittlich steigen. Im Jahr 2024 gibt es sowohl Gründe, die für eine solche Rally sprechen, als auch Faktoren, die sie behindern könnten. Silvano Grimaldi, CEO der unabhängigen Vermögensverwaltung Grimaldi & Partners AG, gibt Ihnen Antworten auf diese Fragen.

Gründe für eine Weihnachtsrally

Historische Tendenz: Der Dezember ist historisch gesehen der beste Monat des Jahres für die Aktienmärkte. Zum Beispiel erzielt der DAX im Durchschnitt 17% seiner Jahresrendite im Dezember, wie eine Erhebung des Brokers eToro zeigt.

Saisonalität: Der S&P 500 hat in den letzten vier Jahrzehnten nur in 25% der Jahre den Dezember mit negativen Renditen beendet. Die positive Saisonalität im Dezember spricht daher für eine mögliche Rally.

Währungseffekte: Eine schwache Heimatwährung, wie derzeit der Euro, kann den deutschen Aktienmarkt unterstützen, da dies den Exportunternehmen zugutekommt.

Gegenargumente

Politische Risiken: Die jüngste Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und das Scheitern der Ampel-Koalition in Berlin haben politische Unsicherheiten erhöht, die die Märkte beeinflussen könnten. Diese politischen Risiken, insbesondere in Europa, könnten als Bremsklotz für die Börsen wirken.

Tarifkonflikte: Der anstehende Tarifkonflikt bei Volkswagen, der möglicherweise zu Streiks führen könnte, und die geplanten Werkschliessungen infolge von Überkapazitäten sind weitere Faktoren, welche die Marktdynamik vor allem in Europa beeinträchtigen könnten.

Marktvolatilität: Obwohl die historische Tendenz positiv ist, besteht immer das Risiko einer Korrektur, insbesondere wenn der kurzfristige Aufwärtstrend unter bestimmte Schlüsselmarken fällt. Beispielsweise könnte ein Bruch unter 5853,01 Punkten im S&P 500 eine mittelfristige Korrektur auslösen, die Auswirkung haben könnte auf die internationalen Aktienmärkte.

Fazit

Trotz der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten gibt es gute Gründe, weshalb eine Weihnachtsrally im Dezember 2024 möglich sein könnte. Die historische Tendenz und die saisonale Stärke der Aktienmärkte im Dezember sprechen dafür. Zudem könnten währungsbasierte Vorteile und die Erwartung von Zinssenkungen durch die Zentralbanken im kommenden Jahr die Marktdynamik unterstützen.

Allerdings sollten Anleger die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Risiken nicht ausser Acht lassen. Ein vorsichtiger Optimismus ist angebracht, insbesondere nachdem der DAX in Frankfurt am gestrigen Dienstag erstmals über 20.000 Punkten geschlossen hat, was als Startschuss für eine Weihnachtsrally angesehen werden kann.

Insgesamt ist es ratsam, ein diversifiziertes Portfolio zu halten und auf langfristige Trends zu setzen, anstatt sich ausschliesslich auf kurzfristige Marktbewegungen zu verlassen. Mit Qualitätsaktien oder mit einer gemischten Anlagestrategie, die sowohl gute Aktien als auch Anleihen umfasst, können Anleger die Chancen einer Weihnachtsrally nutzen, während sie gleichzeitig die Risiken minimieren. (Grimaldi & Partners/mc/ps)