Helvetica Property Investors: Marc Giraudon übergibt CEO-Rolle an Dominik Fischer

Zürich – Bei der Helvetica Property Investors AG übernimmt der bisherige CIO Dominik Fischer am 1. November die operative Leitung des Unternehmens von Marc Giraudon. Der Führungswechsel erfolgt im Rahmen einer geplanten Nachfolgeregelung und in enger Abstimmung zwischen dem Verwaltungsrat und dem amtierenden CEO.

Marc Giraudon bleibt dem Unternehmen über den Führungswechsel hinaus als strategischer Berater erhalten und begleitet seinen Nachfolger eng während der Übergangsphase.

Mit Dominik Fischer übernehme eine langjährig aufgebaute Führungskraft aus den eigenen Reihen die Geschäftsleitung, schreibt Helvetica in einer Mitteilung. Als Schweizer Immobilienexperte mit tiefem Marktverständnis, regionaler Erfahrung und hoher interner Verankerung bringe er die ideale Kombination aus Fachwissen, Kontinuität und Kundennähe mit. Seine Ernennung unterstreicht das Bekenntnis zu lokaler Expertise und einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung, so Helvetica.

Bisherige Aufgaben von Dominik Fischer übernimmt neu Dirk Adriaenssen, welcher bereits heute das Asset Management verantwortet. (Helvetica/mc)