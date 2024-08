Helvetica Swiss Commercial Fund mit starker Portfolioentwicklung und Performance

Zürich – Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 eine deutliche Kurserholung. Wie die Fondsleitung am Freitag mitteilte, stieg der Nettoertrag in der Berichtsperiode auf 12,4 Millionen Franken, was einem Dividendenbeitrag von 3,40 Franken pro Anteil entspricht. Dies entspricht etwa 65 Prozent der Vorjahresdividende.

Die EBIT-Marge blieb stabil bei rund 72 Prozent. Der Fonds konnte 34’500 Quadratmeter neu- und wiedervermieteten, mit einer durchschnittlichen Laufzeit von fünf Jahren. Die Leerstandsquote per Stichtag betrug 5,8 Prozent.

Portfolio-Verkehrswert um 3,3 Prozent gesunken

Der Verkehrswert des Portfolios nahm im ersten Halbjahr 2024 um 3,3 Prozent auf 696 Millionen Franken ab. Dies ist auf den Verkauf von zwei Liegenschaften im Umfang von 14 Millionen Franken sowie einer Portfolioanpassung von -1,4 Prozent zurückzuführen.

Mit einer Netto-Performance von +21 Prozent seit Jahresbeginn 2024 verzeichnete der HSC Fund laut Communiqué die höchste Performance unter den kotierten Schweizer Immobilienfonds. Der Kurs stieg von 75,80 Franken per Ende 2023 auf 86,40 Franken, inklusive der im April 2024 erfolgten Ausschüttung von 5,35 Franken. Der Abschlag auf den Nettoinventarwert reduzierte sich von 34 Prozent Ende 2023 auf 21 Prozent.

Die Vorbereitungen zur geplanten Fusion mit dem Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) sind laut Mitteilung auf Kurs. Die Umsetzung ist unter Vorbehalt der Finma-Genehmigung bis Ende des ersten Semesters 2025 geplant.

Bis Ende 2024 liege der Fokus nun auf einer stabilen Ertragsleistung des Portfolios, dem erfolgreichen Abschluss der aktuell laufenden Liegenschaftsverkäufe und einer weiteren Steigerung des Börsenkurses der Fondsanteile. (awp/mc/pg)