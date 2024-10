Helvetica Swiss Living Fund öffnet sich für Publikumsanleger

Zürich – Im Interesse der Investoren wird die Beschränkung des Anlegerkreises des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) aufgehoben, vorbehaltlich der Genehmigung der FINMA. Durch die Retailisierung wird der Fonds für Publikumsanleger zugänglich, was seine Marktpräsenz weiter stärkt.

Die Helvetica Property Investors AG als Fondsleitung beabsichtigt den Anlegerkreis des HSL Fund auf nicht qualifizierte Anleger auszuweiten. Unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA, findet die Retailisierung voraussichtlich noch im vierten Quartal 2024 statt. Mit dieser Öffnung erhalten auch Publikumsanleger Zugang zu Investitionen in Schweizer Wohnimmobilien über den HSL Fund.

Ziel der Öffnung des Anlegerkreises ist es, den Anlegerstamm breiter abzustützen und die Handelbarkeit der Anteile zum Vorteil aller Investoren zu verbessern. Gleichzeitig stärkt diese Massnahme die Marktposition des HSL Fund und schafft eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Mit der Erweiterung des Anlegerkreises ist zudem die Basis für eine mögliche Kotierung an der SIX Swiss Exchange gelegt. Die Fondsleitung wird über die weiteren Schritte informieren.

«Wir freuen uns, künftig weitere interessierte Investoren zu bedienen, die bisher keinen Zugang zum HSL Fund hatten. Die Retailisierung des HSL Fund bietet fortan jedem die Möglichkeit, sein Portfolio mit ertragsstarken, suburbanen Wohnimmobilien in den Wachstumsregionen der Schweiz zu diversifizieren», sagt Urs Kunz, Chief Commercial Officer bei Helvetica.

Fondsprofil

Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) investiert schweizweit in Wohnliegenschaften (Core/Core+) an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Per Ende September 2024 umfasst der Fonds 41 Wohnliegenschaften mit einem Verkehrswert von rund CHF 542 Mio. (Helvetica/mc/ps)