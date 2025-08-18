Hiag steigert Liegenschaftenertrag und bleibt zuversichtlich

Basel – Die Immobiliengesellschaft Hiag hat im ersten Halbjahr 2025 mit seinem Liegenschaftenbestand mehr Ertrag generiert. Dank einer deutlichen Aufwertung des Immobilienportfolios nahm auch der Gewinn markant zu. Für das Gesamtjahr zeigt sich Hiag optimistisch.

Der Liegenschaftsertrag stieg um 5,8 Prozent auf 39,3 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dazu beigetragen hätten nebst Vermietungserfolgen von freien Flächen primär erfolgreiche Projektabschlüsse im Vorjahr sowie im Berichtszeitraum. So sei im Mai 2025 der Bau des befahrbaren Gewerbehauses «Fahrwerk» in Winterthur (ZH) fertiggestellt und die bereits vermieteten Flächen seien übergeben worden.

Die Leerstandsquote lag per Ende Juni bei 4,4 Prozent und damit über dem Stand von Ende 2024 von 3,2 Prozent. Ohne Berücksichtigung des Anfangsleerstands der Liegenschaft «Fahrwerk» läge der Leerstand auf dem Gesamtportfolio bei 2,5 Prozent.

Neubewertungseffekt mehr als verdoppelt

Der Neubewertungseffekt auf dem Gesamtportfolio lag bei 26,6 Millionen Franken und war damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die Netto-Aufwertung des Entwicklungsportfolios trug dazu 17,2 Millionen bei und die Aufwertung des Bestandportfolios 9,4 Millionen. Insgesamt wurde das Portfolio von Hiag per Mitte Jahr mit 2,02 Milliarden Franken bewertet.

Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 20,0 Prozent auf 54,9 Millionen Franken. Der Bewertungseffekt sowie die höheren Liegenschaftserträge und der höhere Erfolg aus dem Verkauf von nicht mehr strategiekonformen Liegenschaften hätten den höheren Ertrag aus dem Verkauf von Stockwerkeigentum im Vorjahr mehr als kompensiert, heisst es dazu.

Der Reingewinn kletterte um 23,3 Prozent in die Höhe auf 44,6 Millionen. Bereinigt um die Neubewertungseffekte lag er mit 20,5 Millionen Franken allerdings unter dem Vorjahreswert. Hiag begründet dies mit dem Wegfall von Erfolgen aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen.

Den Ausblick auf die zweite Jahreshälfte und die Stimmung am Schweizer Immobilienmarkt bezeichnet Hiag als «positiv». Im Wohnsegment profitiere der Markt weiterhin von einer stabilen Nachfrage nach Miet- und Eigentumswohnungen und der Logistiksektor dürfte ein stabiles Wachstum zeigen.

Wermutstropfen dürfte der Gewerbesektor bleiben, wo aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten eine verhaltene Nachfrage nach Büro- und Gewerbeflächen zu erwarten sei. (awp/mc/ps)