Hypothekarbank Lenzburg neue Partnerin bei MoneyPark

Zürich – MoneyPark hat eine weitere starke Produkt-Partnerin an Bord geholt. Die Hypothekarbank Lenzburg (HBL, umgangssprachlich in der Region Hypi genannt) geht mit MoneyPark, dem Spezialisten für Hypotheken und Immobilien in der Schweiz, eine Vertriebspartnerschaft ein. Dadurch dehnt die Hypi Lenzburg ihr eigenes Vertriebsnetz für Hypotheken über ihre Kernmärkte Aargau und Solothurn hinaus deutlich aus. Neu haben Hypothekarkundinnen und -kunden in der gesamten Deutschschweiz die Möglichkeit, von den attraktiven Konditionen der Hypi Lenzburg zu profitieren.

Die Hypothekarbank Lenzburg als erfolgreiche, digitalaffine Regionalbank arbeitet mit MoneyPark zusammen, um ihre Hypotheken neu in der ganzen Deutschschweiz anzubieten. Dabei setzt sie auf die stärkste unabhängige Vertriebskraft für Hypotheken im Land. Die Kernmärkte Aargau und Solothurn bearbeitet sie weiterhin über ihre 13 Geschäftsstellen sowie zwei Beratungsbüros.

In dieser Zusammenarbeit finden sich zwei Seelenverwandte. Die Hypothekarbank Lenzburg ist bekannt für ihre innovative Zusammenarbeit mit FinTech-Unternehmen wie MoneyPark. Beide legen grossen Wert auf die Verbindung von persönlicher Beratung, Daten und Technologie, um den Kundinnen und Kunden die optimale Betreuung und die beste individuelle Lösung zu bieten. Der persönliche Kundenkontakt und die Beratung wird in den 15 MoneyPark Filialen in der ganzen Deutschschweiz gepflegt.

Auf diese Weise kann die Hypothekarbank Lenzburg deutlich über ihren Kernmarkt hinauswachsen und MoneyPark kann sein Partneruniversum von mehr als 150 Anbietern um das attraktive und sehr konkurrenzfähige Angebot der Hypi Lenzburg erweitern. (MoneyPark/mc/ps)