Immofonds steigert 2024/25 Mietertrag und Portfolio-Wert deutlich

Zürich – Der an der Schweizer Börse kotierte Immofonds blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/25 (per 30. Juni) zurück. Sowohl die Mieterträge als auch der Marktwert des Portfolios legten deutlich zu.

Die Mieteinnahmen stiegen um 6 Prozent auf 91,1 Millionen Franken, wie der auf Wohnimmobilien spezialisierte Fonds am Montag mitteilte. Der Gesamterfolg inklusive Neubewertungen erhöhte sich um 21 Prozent auf 135,5 Millionen. Der Marktwert des Portfolios nahm insgesamt um fast 10 Prozent auf 2,54 Milliarden Franken zu.

Die Ausschüttung bleibt mit 13,50 Franken pro Anteil unverändert und entspricht einer Rendite von 2,2 Prozent, wie der Fonds schreibt. Die Fondsanteile erzielten per 30.Juni von eine Jahresperformance 19,9 Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr plant die Fondsleitung Investitionen von bis zu 130 Millionen Franken, insbesondere für Projekte in Bern, Prilly und Basel. Die Mieterträge dürften leicht zulegen, während die Ausschüttung voraussichtlich stabil bleibe, so die Mitteilung. (awp/mc/pg)

Immofonds AG