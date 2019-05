Impact Hub Switzerland: Neue Dachorganisation etabliert grösste Community für Entrepreneure in der Schweiz

Zürich – Das globale Impact Hub Netzwerk umfasst rund 100 Coworking Spaces für UnternehmerInnen in mehr als 50 Ländern. In der Schweiz entstand der erste Impact Hub 2011 in Zürich, es folgten weitere in Genf, Bern, Lausanne und Basel. Mit der neu gegründeten Dachorganisation „Impact Hub Switzerland“ werden nun die Aktivitäten aller fünf Hubs gebündelt. Mit rund 2’000 Mitgliedern entsteht so das größte Netzwerk von Entrepreneuren, Kreativen und Techies in der Schweiz mit einem umfangreichen Angebot. Im Fokus des Impact Hubs Switzerland liegen Unternehmertum für eine nachhaltige Entwicklung, eine schweizweit vernetzte Community sowie nationale Veranstaltungen und Förderprogramme.

Der Zusammenschluss der fünf Hubs mit insgesamt sieben Standorten ist die logische Konsequenz aus bisherigen gemeinsamen Aktivitäten und dem wachsenden Interesse an überregionalen Netzwerken in der Gründerszene. Künftig sind die Angebote der Hubs für alle die Mitglieder vereinheitlicht. Sie können die Coworking Spaces in allen Standorten nutzen, Sitzungsräume mieten und sich mit der lokalen Community vernetzen. Christoph Birkholz, Co-Präsident des Impact Hubs Switzerland, erläutert die Motivation hinter dem Zusammenschluss: «Wir können fortan geeinigt als nationaler Akteur auftreten, bestehende und neue Partnerschaften aus- und aufbauen, neue Grossprojekte initiieren, die weit über den regionalen Fokus hinausgehen und so die Schweiz als Innovationsstandort viel effizienter voranbringen.»

Grossprojekt Circular Economy Transition» bereits erfolgreich

Ein erstes gemeinsames Grossprojekt läuft bereits erfolgreich: Das Inkubationsprogramm der Initiative «Circular Economy Transition» (CET). Schweizweit werden aktuell 26 Startups aus dem Bereich Kreislaufwirtschaft gefördert, deren Geschäftsmodelle ein ökologisch und wirtschaftlich nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen. «CET zeigt uns, wie viel wir erreichen können, wenn alle Schweizer Standorte zusammen mit weiteren Partnern gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Mit Impact Hub Switzerland wird die Durchführung solcher Programme vereinfacht. Wir bleiben sehr lokal verankert, aber landesweit verbunden», sagt Amanda Byrde, Initiantin von CET und Co-Präsidentin von Impact Hub Switzerland.

Um den Zusammenschluss in der ganzen Schweiz zu feiern, organisieren die fünf Impact Hubs in Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich die gesamte Woche hindurch Events mit hochrangigen Gästen, wie der Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti, Roger Wüthrich-Hasenböhler, Chief Digital Officer bei Swisscom, oder dem WWF Schweiz Chef Thomas Vellacott. (Impact Hub Switzerland/mc/ps)

Genf

Montag, 13. Mai 2019, 18:00 – 21:00 Uhr

Ort: Impact Hub Geneva, 1 Rue Fendt, 1201 Genf

Lausanne

Dienstag, 14. Mai, 18:00 – 21:00 Uhr

Ort: Impact Hub Lausanne, 11 Rue du Jura, 1004 Lausanne

Basel

Mittwoch, 15. Mai 2019, 17:30 – 21:00 Uhr

Ort: zukünftiger Coworking Space des Impact Hub Basel, Münchensteinerstrasse 274A, 4053 Basel

Bern

Donnerstag, 16. Mai 2019, 17:45 – 21:30 Uhr

Ort: Impact Hub Bern, Spitalgasse 28, 3013 Bern

Zürich

Freitag, 17. Mai 2019

Launch Event: 17:30 – 20:00 Uhr,

Launch Party (öffentlich): ab 20 Uhr, Facebook-Event

Ort: Kraftwerk Zürich, Selnaustrasse 24, 8001 Zürich

Über Impact Hub Switzerland:

Der Verein Impact Hub Switzerland wurde im Mai 2019 von den fünf Schweizer Impact Hubs mit insgesamt sieben Standorten in Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich gegründet. Die Community aus rund 2’000 Mitgliedern besteht aus Entrepreneuren, Creatives und Techies, die durch den Zusammenschluss nun schweizweit von den Angeboten des Impact Hub Netzwerks profitieren können. Hierzu gehören Coworking Plätze, Sitzungszimmer, Veranstaltungen und Startup-Förderprogramme. Der Fokus der Aktivitäten des Vereins liegt auf den Themen Unternehmertum, Nachhaltige Entwicklung, Innovation und neue Arbeitsformen.

Impact Hub Zürich