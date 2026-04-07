Implenia gewinnt 200-Millionen-Auftrag in Deutschland

Opfikon – Implenia hat einen neuen Grossauftrag in Deutschland gewonnen. Der Baukonzern errichtet das neue Polizeipräsidium in der Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen. Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 200 Millionen Euro.

Der Hochbau beginne im Sommer dieses Jahres und werde voraussichtlich bis Oktober 2029 abgeschlossen sein, teilte Implenia am Dienstag in einem Communiqué mit. Gebaut werde ein drei-bis sechsgeschossiges Funktions- und Verwaltungsgebäude für über 1400 Mitarbeiter. Dort würden nahezu alle bisherigen Dienststellen der Polizei Münster zusammengeführt. Im Gebäude sind Büro- und Laborarbeitsplätze, Wache, Kantine, Ausbildungs- und Trainingsbereiche, Zellen sowie eine Tiefgarage untergebracht. (awp/mc/ps)