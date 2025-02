Ina Invest und Cham Group fusionieren zur Cham Swiss Properties

Glattpark/Cham – Die Fusionsverhandlungen zwischen Ina Invest und der Cham Group sind abgeschlossen. Die Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften haben einen Fusionsvertrag unterzeichnet und beantragen nun ihren Aktionären an den jeweiligen Generalversammlungen am 31. März den Vertrag zu genehmigen. Die neue Gesellschaft soll Cham Swiss Properties heissen.

Sollten die Aktionäre der Fusion zustimmen, erhalten die Cham-Aktionäre je eigene Aktie 41,5 Titel der Ina Invest. Dazu werde Ina Invest das Kapital erhöhen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Es sollen 30’917’500 voll zu liberierende neue Namenaktien mit einem Nennwert von je 3 Rappen geschaffen werden. Dadurch wird das Kapital um 927’525 Franken auf neu 1,424 Millionen Franken erhöht. Die ordentliche Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre der Ina Invest. Die neuen Ina Invest-Aktien werden zum Umtausch der bisherigen Aktien der Cham Group verwendet.

Die finanzielle Angemessenheit des Umtauschverhältnisses sei durch eine unabhängig erstellte Fairness Opinion bestätigt worden. Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager.

Neue Aktien ab 9. April im Handel an der SIX

Die Fusion soll am 8. April vollzogen werden. Die Aktien der der neuen Namenaktien der fusionierten Cham Swiss Properties AG können ab dem 9. April an der Schweizer Börse SIX weiterhin im Segment der Immobiliengesellschaften gehandelt werden. Die neuen Namenaktien sind für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr dividendenberichtigt.

Der ausserbörsliche Handel der Aktien der Cham Group auf Handelsplattformen der Bank Lienhardt & Partner sowie der Berner Kantonalbank wird mit Vollzug der Fusion eingestellt.

Der Sitz der neuen Gesellschaft soll in Cham sein.

Kombinierte Portfoliogrösse von 1,6 Mrd Franken

Durch die Fusion entstehe eine der führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz mit einem qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Portfolio an erstklassigen Standorten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, heisst es weiter. Die kombinierte Portfoliogrösse betrage rund 1,6 Milliarden. Damit reihe sich die Cham Swiss Properties bei den Top 10 der kotierten Immobiliengesellschaften der Schweiz ein.

Das Immobilienportfolio wird nach der Fertigstellung einen Wohnanteil von rund 60 Prozent erreichen. Zudem werde die kombinierte Gesellschaft eine Eigenkapitalquote von rund 57 Prozent aufweisen und könne darauf gestützt ihr attraktives Entwicklungsportfolio voraussichtlich ohne Kapitalerhöhungen aus eigener Kraft realisieren.

Stephan Mächler wird VRP und Thomas Aebischer CEO

Zudem sollen an der Generalversammlung der Ina Invest AG sollen folgende Mitglieder des Verwaltungsrats der Cham Group zur Wahl in den Verwaltungsrat der Ina Invest AG vorgeschlagen werden: Philipp Buhofer, Annelies Häcki Buhofer und Felix Thöni.

Nach Vollzug der Fusion werde sich der Verwaltungsrat der fusionierten Cham Swiss Properties damit folgendermassen zusammensetzen: Philipp Buhofer, Christoph Caviezel, Annelies Häcki Buhofer, Hans Ulrich Meister und Felix Thöni. Stefan Mächler, derzeit Ina-Präsident, soll auch das Gremium der neuen Gesellschaft präsidieren.

Cham-Chef Thomas Aebischer soll CEO und Daniel Grab CFO werden und zusammen mit der bestehenden Cham Group-Geschäftsleitung (Lukas Fehr, Roland Regli, William White) die neue Cham Swiss Properties operativ führen.

Marc Pointet, CEO der Ina Invest AG, unterstütze das Führungsteam während der Übergangsphase als Chief Integration Officer. (awp/mc/pg)