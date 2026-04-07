Internationale Aktien und globale Small-Caps könnten outperformen

Von Sébastien Page, Head of Global Multi-Asset and CIO bei T. Rowe Price

Ich bin kein Experte für Geopolitik und gebe mich auch nicht als solcher im Fernsehen aus. Als ich diese Ereignisse kürzlich in einem CNBC-Auftritt, diskutierte, sagte ich, dass die Bandbreite der möglichen Marktentwicklungen gross ist. Mir ist bewusst, dass diese Aussagen wie eine Ausflucht klingen mögen.

Aber es ist ebenso wahr, dass es keinen historischen Präzedenzfall für eine Versorgungsunterbrechung bei Öl, LNG und Düngemitteln in diesem Ausmass gibt. Die Situation erfordert von den Anlagemanagern Ermessensentscheidungen.

Wie wir mit diesem Umfeld umgehen

Der Krieg im Nahen Osten stand im Mittelpunkt, als wir, das Asset Allocation Committee (AAC), bei unserem letzten Treffen die taktische Positionierung diskutierten. Das Ergebnis? Wir haben uns dafür entschieden, die allgemeinen Positionierungsthemen beizubehalten, die wir bereits vor dem Krieg hatten:

Neutral zwischen Aktien und Anleihen

Diversifizierung unseres Aktienengagements mit einer Ausrichtung auf „Breite“ (z. B. Übergewichtung von Small-Caps und internationalen Aktien)

Short-Position bei der Duration

Diversifizierung unserer Risikoabsicherungen (einschliesslich einer Übergewichtung von Real-Asset-Aktien zur Absicherung gegen Inflation)

Wir versuchen, über die kurzfristige Marktvolatilität hinwegzusehen. Aktien haben sich aus guten Gründen als relativ widerstandsfähig erwiesen. Die fiskalischen Impulse halten an, die konsumfreudigen Verbraucher geben weiterhin Geld aus, die Investitionen in künstliche Intelligenz (KI-Investitionen) haben zugenommen und die Unternehmensgewinne bleiben stark. Wir glauben, dass diese Trends über den Konflikt hinaus Bestand haben werden, und wir sind weiterhin auf eine Markterweiterung eingestellt, die wahrscheinlich folgen wird, sobald sich die Bedingungen stabilisieren.

Verstärkung unserer Inflationsabsicherung

Während wir unsere taktische Positionierung bekräftigen, haben wir uns entschieden, die explizite Inflationsabsicherung durch inflationsgeschützte Anleihen zu verstärken. Neben Öl haben wir auch die Düngemittelmärkte im Blick; der Konflikt birgt erhebliche Aufwärtsrisiken für die Lebensmittelpreise und die allgemeine Inflation.

Seltsamerweise haben sich die marktbasierten Inflationserwartungen nicht wesentlich verändert. Wie ein Ausschussmitglied es formulierte: „Niemand hat einen Vorteil, was die Dauer des Krieges angeht… Wie verdienen wir Geld? Die langfristigen Inflationserwartungen sind unverändert… Daher scheint der Ausbau des Inflationsschutzes ein Kinderspiel zu sein. Sofern es nicht zu einer massiven Rezession kommt, könnten die CPI-Werte hoch ausfallen.“

Wie wir den Ölschock einschätzen

Wir beobachten eine makroökonomische Kettenreaktion: Geopolitik → Ölpreise → Inflation → höhere Zinsen → Wachstumsängste. Nach Einschätzung des Ausschusses befinden wir uns noch am Anfang dieser Abfolge, und die Märkte unterschätzen möglicherweise sowohl den bereits entstandenen Schaden als auch die potenzielle Dauer des Konflikts. Mehrere Energieanalysten auf unserer Plattform teilen diese Ansicht.

Letztendlich haben zwei Realitäten unsere Positionierung bestimmt:

Auch dies wird vorübergehen. Es gibt aktive Vermittlungsbemühungen, um den Konflikt zu beenden, und der wirtschaftliche Druck ist enorm. Wie unser Leiter des Bereichs Global Fixed Income und CIO, Arif Husain, kürzlich schrieb: „Die Anreize für alle Parteien sprechen eher für eine baldige Beendigung. Ob nun aufgrund von Bedenken hinsichtlich logistischer, menschlicher, wirtschaftlicher oder politischer Kosten – die Chancen stehen gut für eine Deeskalation.“

Die allgemeine Reaktion besteht oft darin, geopolitische Ereignisse auszublenden. Das ist am Ende wahrscheinlich richtig. Basierend auf sieben geopolitisch bedingten Ölschocks seit den 1990er Jahren – darunter jene zu Beginn des Golfkriegs, des Irakkriegs und des Russland-Ukraine-Kriegs – betrug die mittlere Zeitspanne vom auslösenden Ereignis bis zum Ölpreis-Höchststand 28 Handelstage, mit einem durchschnittlichen Ölpreisanstieg von 27 %. Nach 25 Tagen des aktuellen Konflikts war der Ölpreis um 40 % gestiegen.

Es könnte länger dauern als erwartet. Der Ausschuss kam immer wieder auf dieselbe harte Wahrheit zurück: Es gibt kein verlässliches Drehbuch für eine moderne, gross angelegte Störung eines Engpasses, über den ein bedeutender Anteil des globalen Handels mit Öl, Flüssigerdgas und Düngemitteln abgewickelt wird.

Daten von Polymarket deuten auf eine Wahrscheinlichkeit von 32 % hin, dass sich der Schiffsverkehr durch die Meerenge bis Ende April wieder normalisiert.

Die Ölpreiskurve scheint diesem möglichen Ausgang zuzustimmen. Andere Prognosedaten, wie beispielsweise die der professionellen Prognostiker von Good Judgment, fallen weniger optimistisch aus.

Unsere Analysten schliessen ein Szenario, in dem der Ölpreis auf über 150 US-Dollar pro Barrel steigt, nicht aus, auch wenn sie dies als ein Ereignis mit geringerer Wahrscheinlichkeit ansehen. Selbst wenn eine Einigung bald an Fahrt gewinnt, könnte es Wochen dauern, bis die Seiten eine Vereinbarung erzielen und die Blockade aufheben. Die Zeit für eine günstigere Lösung läuft ab.

Widerstandsfähigkeit

Seit Anfang 2022 haben wir Russlands Invasion in der Ukraine, eine Inflation von 9 %, Zinserhöhungen der US-Notenbank um 550 Basispunkte, die zweit-, dritt- und viertgrössten Bankenzusammenbrüche seit Beginn der Aufzeichnungen, historische Erhöhungen der Zollsätze und einen Krieg im Nahen Osten erlebt. Dennoch legten die Aktien in diesem Zeitraum um mehr als 50 % zu.

Die Widerstandsfähigkeit der Aktienmärkte wurde durch starke Gewinne, Investitionen in KI und massive fiskalische Anreize getragen. Blickt man noch weiter zurück, zeigt uns die Geschichte, dass sich Aktien in der Folge geopolitischer Turbulenzen in der Regel gut entwickelt haben. Betrachtet man 14 bedeutende geopolitische Ereignisse der letzten 64 Jahre, so lag die durchschnittliche Rendite des S&P 500 für die folgenden 12 Monate bei 9,5 %, mit einer Trefferquote von 10 von 14. Wir bevorzugen weiterhin globale Small-Caps. Die jüngsten Handelsbewegungen zeigen, dass Small-Caps, ebenso wie internationale Aktien, eine Outperformance erzielten, sobald die Schlagzeilen rund um den Krieg positiver wurden (z. B. Gespräche über ein Abkommen). Small-Caps dürften von einem Bewertungsvorteil und einer Politik profitieren, die das inländische Wachstum begünstigt (viele fiskalische Massnahmen unterstützen kleinere Unternehmen). Wenn sich zudem das Gewinnwachstum wie erwartet angleicht, dürfte dies auch für die Bewertungen gelten.

Wo könnten wir uns irren?

Natürlich könnte der Konflikt weiter eskalieren, was Versorgungsengpässe verlängern und die Wahrscheinlichkeit einer Stagflation erhöhen würde. Selbst wenn die Strasse von Hormus unter günstigeren Bedingungen wieder geöffnet wird, ist es unwahrscheinlich, dass die Ölpreise auf das Vorkriegsniveau zurückkehren.

Priyal Maniar, einer unserer Co-Portfoliomanager, der sich auf Rohstoffe spezialisiert hat, betont, dass die Fundamentaldaten bereits vor dem Konflikt auf höhere Preise hindeuteten, da zusätzliche Produktion erforderlich sein wird, um die Nachfrage zu decken und den natürlichen Rückgang durch die auslaufenden US-Schiefervorkommen auszugleichen. Dies stellt ein Risiko für die Wachstumsaussichten dar.

Wir sind uns auch bewusst, dass die Bewertungen von US-Aktien wenig Spielraum für Fehler lassen. Anleger sollten bedenken, dass die Dividendenrendite des S&P 500 Index in etwa derjenigen während der Internetblase entspricht und dass seine Kurs-Umsatz-, Kurs-Buchwert- und Kurs-Cashflow-Verhältnisse über den Niveaus der Dotcom-Ära liegen.

Wie ein Mitglied anmerkte: „Risikoanlagen sind teuer, und das führt zu einer asymmetrischen Verteilung, falls die Inflation wieder anzieht und die Geldpolitik straff bleiben muss.“

Private Credit ist ein weiterer Bereich, den wir beobachten. In Portfolios mit geringer Qualität dürften noch Verluste realisiert werden, doch sehen wir darin kein systemisches Risiko. Im Vergleich zu 2008 gibt es weniger Verschuldung und Konzentration.

Fazit

Zu Beginn des Konflikts war das AAC long im Broadening-Trade, auf höhere Inflation positioniert und neutral gegenüber Aktien im Vergleich zu Anleihen. Wir behalten diese Positionen bei.

Das Basisszenario des Ausschusses bleibt, dass die Märkte den Konflikt letztendlich hinter sich lassen werden. Wir können jedoch den Zeitpunkt nicht vorhersagen. Am wichtigsten ist es nicht, über das Unbekannte zu debattieren („Wie lange wird es dauern?“), sondern zu bewerten, was bereits Schaden genommen hat.

Das Inflationsrisiko ist der deutlichste Übertragungskanal – und derjenige, den die Märkte möglicherweise noch unterbewerten. (T. Rowe Price/mc/ps)