Nicht die Grösse des Kredits entscheidet, sondern seine Wirkung

Von Johannes Feist, CEO MK Global Kapital

An den globalen Kapitalmärkten verändert ein Betrag von ein paar Tausend Franken nichts. In keiner Bloomberg-Zeile taucht er auf, in keinem institutionellen Portfolio fällt er ins Gewicht. Für einen Kleinunternehmer in Albanien, einen Landwirt in Georgien oder einen Handwerker in Zentralasien kann genau dieser Betrag jedoch der entscheidende Hebel sein.

Nicht weil er reich macht. Sondern weil er wirtschaftliche Aktivität überhaupt erst ermöglicht: eine neue Maschine, mehr Waren im Lager, Saatgut vor der Saison, ein Lieferfahrzeug, das neue Kunden erreichbar macht.

Wer Mikrofinanz verstehen will, muss aufhören, auf die Kredithöhe zu schauen. Die relevante Frage ist eine andere: Was passiert danach? Ein Betrieb produziert mehr. Ein Händler verhandelt aus einer stärkeren Position. Ein Landwirt muss seine Ernte nicht mehr unter Druck verkaufen. Ein Handwerker kann einen zusätzlichen Auftrag annehmen, ohne vorher in Vorleistung zu gehen. Das klingt bescheiden. Für lokale Wirtschaftsräume ist die Wirkung dieser Verschiebungen erheblich.

Viele Regionen, in denen Mikrofinanz eine Rolle spielt, leiden nicht an fehlendem Unternehmergeist. Sie leiden an fehlendem Zugang zu Kapital. Die Geschäftsidee ist vorhanden, der Markt oft auch. Was fehlt, ist die Finanzierung für den nächsten Schritt. Klassische Banken sind für viele Kleinstunternehmer strukturell keine Option: Die Beträge sind zu klein, Sicherheiten fehlen, und die Geschäftsmodelle sind zu informell für standardisierte Kreditprozesse. Mikrofinanz schliesst diese Lücke. Nicht als Ersatz für funktionierende Bankensysteme, sondern als Brücke in die Realwirtschaft für jene, die das formale Finanzsystem schlicht nicht erreicht.

Dabei ist ein Punkt zentral, der in der öffentlichen Diskussion oft untergeht: Ein Mikrokredit finanziert in der Regel keine Konsumausgaben, sondern wirtschaftliche Aktivität. Handel, Landwirtschaft, Dienstleistungen, Bau, kleines Gewerbe. Genau jene Bereiche, die in lokalen Volkswirtschaften Einkommen schaffen und Familien tragen. Stabilität entsteht nicht erst durch starkes Wachstum, sondern oft früher: wenn ein Einkommen planbarer wird, wenn ein Betrieb eine schwache Saison übersteht, wenn ein Unternehmer nicht mehr gezwungen ist, zu ungünstigen Konditionen zu verkaufen.

In fragilen Märkten ist Verlässlichkeit oft wertvoller als Wachstum

Die makroökonomische Dimension wird ebenfalls unterschätzt. Wirtschaftliche Perspektivlosigkeit ist ein wesentlicher Treiber von Migration. Mikrokredite lösen dieses Problem nicht allein, und es wäre falsch, das zu behaupten. Sie bauen keine Infrastruktur, schaffen keine Rechtssicherheit und ersetzen keine konsistente Wirtschaftspolitik. Aber sie setzen dort an, wo Perspektiven konkret entstehen: beim einzelnen Betrieb, beim Einkommen, bei der Möglichkeit, aus einer Geschäftsidee ein tragfähiges Unternehmen zu machen.

Die Wirkung bleibt dabei nie beim einzelnen Kreditnehmer stehen. Wenn ein Laden wächst, bestellt er mehr Ware. Wenn ein Betrieb produziert, braucht er Zulieferer. Wenn ein Handwerker mehr Aufträge annimmt, entstehen weitere Einkommen im Umfeld. Diese Multiplikatoreffekte sind auf den ersten Blick kaum sichtbar, aber empirisch gut belegt und für die Beurteilung des tatsächlichen Impact entscheidend.

Für professionelle Investoren ergibt sich daraus eine klare Einordnung. Mikrofinanz ist kein soziales Randthema und kein philanthropisches Vehikel. Es ist Kapital, das in produktive wirtschaftliche Tätigkeit fliesst, in Märkte mit struktureller Unterversorgung und entsprechendem Nachfragepotenzial. Die Hebelwirkung kleiner Beträge ist dort real und messbar, und die Assetklasse bietet eine Diversifikation, die mit klassischen Anleihe- oder Aktienmärkten wenig korreliert.

Für den Schweizer Finanzplatz ist das ein relevanter Punkt. Die Schweiz verfügt über ausgewiesene Expertise in nachhaltigen Anlagen und Entwicklungsfinanzierung. Institutionelle und private Anleger suchen zunehmend nach Investments, die finanzielle Disziplin mit nachvollziehbarer Wirkung verbinden. Mikrofinanz bietet beides: einen klaren wirtschaftlichen Mechanismus, direkte Verbindung zu Realwirtschaft und Beschäftigung, und ein Rendite-Risiko-Profil, das sorgfältige Selektion voraussetzt und belohnt.

Denn anspruchslos ist die Assetklasse nicht. Kreditqualität, die Wahl lokaler Partner, Währungsexposure und die Messbarkeit sozialer Wirkung erfordern professionelle Analyse und operative Disziplin. Wer das leistet, findet jedoch ein Finanzierungsmodell vor, das funktioniert: Kapital wird dort eingesetzt, wo es knapp ist, produktiv verwendet werden kann und messbare Wirkung entfaltet.

In einem Umfeld, in dem Ungleichheit, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheit zunehmen, verdient dieser Ansatz mehr Aufmerksamkeit seitens des institutionellen Kapitals. Nicht aus philanthropischen Überlegungen, sondern weil er an einem grundlegenden Zusammenhang ansetzt: Stabile Gesellschaften entstehen dort, wo Menschen eine wirtschaftliche Perspektive haben. Und diese Perspektive beginnt oft sehr konkret, mit einem Kredit, der an den globalen Märkten unsichtbar bleibt, vor Ort aber reale Wirkung entfaltet.

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